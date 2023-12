Microsoft révolutionne Copilot avec GPT-4 Turbo et DALL-E 3 : nouvelles fonctionnalités à venir

Microsoft a annoncé que Copilot — le chatbot d’IA anciennement connu sous le nom de Bing Chat — allait bientôt bénéficier d’une demi-douzaine d’améliorations impressionnantes, dont les derniers modèles d’OpenAI. Cette série d’améliorations devrait rendre le chatbot Copilot considérablement plus puissant à de nombreux égards (en dehors et à l’intérieur de Windows 11).

Tout d’abord, décomposons les améliorations elles-mêmes avant de discuter de la différence qu’elles sont susceptibles de faire.

Copilot sera bientôt compatible avec GPT-4 Turbo, ainsi qu’avec un modèle DALL-E 3 mis à jour, une nouvelle fonction d’interprétation de code et une fonctionnalité de recherche approfondie dans Bing.

Tout d’abord, et c’est le plus important, Copilot reçoit un nouveau cerveau, ou plutôt un cerveau mis à jour sous la forme de GPT-4 Turbo, ce qui signifie essentiellement qu’il « verra » plus de données grâce à une fenêtre contextuelle de 128K. Cette fenêtre de contexte plus large permettra à Copilot de mieux comprendre les requêtes et d’offrir de meilleures réponses. Il s’agit du dernier modèle GPT d’OpenAI, qui présente plusieurs avancées en termes de qualité et de précision.

« Ce modèle est actuellement testé auprès d’utilisateurs sélectionnés et sera largement intégré dans Copilot dans les semaines à venir », explique Yusuf Medhi, EVP et consumer chief marketing officer chez Microsoft.

En attendant que le modèle GPT-4 Turbo apparaisse dans Copilot, Microsoft utilise désormais un modèle DALL-E 3 amélioré dans Bing Image Creator et Copilot. « Vous pouvez désormais utiliser Copilot pour créer des images de meilleure qualité et plus précises grâce au modèle DALL-E 3 mis à jour », explique Medhi.

Microsoft Edge, qui comprend une barre latérale Copilot, se dote également de la possibilité de composer du texte dans la saisie de texte des sites Web afin de réécrire les phrases en ligne. Vous pouvez également utiliser Copilot dans Microsoft Edge pour résumer les vidéos que vous regardez sur YouTube.

Un nouveau Code Interpreter

Les codeurs et les développeurs pourraient être intéressés par la nouvelle fonction Code Interpreter qui sera bientôt disponible dans Copilot. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Copilot d’obtenir des calculs plus précis, des analyses de données ou même du code de la part du chatbot IA. « Copilot écrira le code pour répondre à vos demandes complexes en langage naturel, exécutera ce code dans un environnement sandbox et utilisera les résultats pour vous donner des réponses de meilleure qualité », explique Microsoft. « Vous pouvez également télécharger des fichiers vers et depuis Copilot, de sorte que vous pouvez travailler avec vos propres données et codes ainsi qu’avec les résultats de recherche de Bing ».

Du côté de Bing, Microsoft ajoute la « recherche en profondeur » à ses résultats. « Deep Search exploite la puissance de GPT-4 pour fournir des résultats de recherche optimisés sur des sujets complexes », explique Medhi. « L’activation de Deep Search permet d’étendre les requêtes de recherche à des descriptions plus complètes afin de fournir des résultats plus pertinents ».

Tous ces progrès pour Copilot interviennent alors que nous venons d’apprendre que Google retardait ses avancées sur le front de l’IA, repoussant certains lancements majeurs au début de l’année 2024. Microsoft n’est pas en reste en ce qui concerne Copilot, c’est certain, et Google doit trouver un équilibre entre suivre le mouvement et ne pas pousser trop loin au risque de commettre des erreurs.