xAI : Elon Musk veut lever un milliard de dollars de fonds et lance une nouvelle offre d’actions

La dernière startup d’Elon Musk, xAI, cherche maintenant à lever plus de fonds dans son récent dépôt auprès de la SEC, cherchant à rassembler jusqu’à 1 milliard de dollars de fonds. Cette nouvelle société d’intelligence artificielle est surtout connue pour avoir développé Grok, sa version du chatbot qui concurrence ChatGPT et Google Bard, situé sur le réseau social de son fondateur, X.

CNBC a rapporté que la startup d’Elon Musk, xAI, a déposé un nouveau document auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lever jusqu’à 1 milliard de dollars de fonds. Le média a également été dit qu’il s’agit d’une offre d’actions pour de nouveaux investisseurs, l’entreprise ayant déjà obtenu plusieurs parties intéressées lors de son offre précédente.

Le 29 novembre dernier, xAI a pu recueillir 135 millions de dollars auprès de quatre investisseurs, avec un « accord contraignant et exécutoire » pour les actions restantes, indique le document.

On ne sait pas encore quels développements xAI va réaliser avec sa dernière tentative de levée de fonds, avec une somme massive d’un milliard de dollars à atteindre dans cette dernière demande.

xAI veut comprendre l’univers grâce à une émission d’actions

Lorsque Musk a annoncé xAI pour la première fois, son objectif est de comprendre davantage l’univers que ce que le monde en connaît, en présentant Grok comme le « Guide du voyageur galactique ».

Sur son site web, xAI a révélé que sa version du chatbot d’IA avait bénéficié d’environ 2 mois de formation lors de sa première sortie, et qu’elle était actuellement en phase de test bêta sur le site de xAI.

xAI précise que Grok n’est pas un chatbot IA ordinaire, car il a été conçu pour répondre aux questions « avec un peu d’esprit et un côté rebelle », ajoutant qu’il s’adresse uniquement à ceux qui ont de l’humour. Comme il le décrit, il est plus laxiste lorsqu’il s’agit de répondre aux questions controversées que les utilisateurs ont à l’esprit.

L’IA d’Elon Musk et les entreprises X

Ce n’est que vers la fin du mois de novembre que le monde a pu voir ce sur quoi Musk et xAI ont travaillé, et c’est avec les débuts de Grok qui a offert à la plateforme de réseaux sociaux, X (anciennement Twitter), un chatbot d’IA. Cependant, il n’a pas été mis à la disposition de tous, car l’entreprise l’a caché derrière le niveau X Premium+, l’abonnement le plus cher et le plus riche en fonctionnalités de sa plateforme. Malgré les liens étroits entre Grok et X, xAI est distincte de X Corp, la société mère de X.

Avant de livrer Grok, Musk aurait créé une nouvelle entreprise, qui se concentrerait sur le développement d’une intelligence artificielle capable de rivaliser avec OpenAI, Stability AI et d’autres. Baptisée xAI, elle a pris forme pour la première fois en avril 2023 et ses archives sont centrées sur le Nevada, où elle a été créée, Elon Musk en étant le seul directeur.

Depuis lors, l’objectif de l’entreprise est de mieux comprendre les questions restées sans réponse dans l’univers, mais il y a peu d’informations sur la façon dont elle se forme et sur ses autres aspects.