Voici un premier aperçu des lieux Vice City dans GTA 6

Après une décennie d’attente, Rockstar Games a enfin publié la première bande-annonce de GTA 6. Outre la confirmation de l’emplacement emblématique de Vice City, nous savons désormais avec certitude que le jeu se déroule dans l’État de Leonida. Bien qu’il y ait d’autres endroits que Vice City, on se concentre aujourd’hui sur tous les lieux emblématiques, anciens et nouveaux, que nous avons repérés dans la bande-annonce. Alors, si cette région nostalgique vous a vraiment manqué et que vous voulez voir ce qui est de retour, continuez à lire.

Avant la bande-annonce, nous avons eu droit à de nombreuses fuites et rumeurs concernant la taille et l’emplacement de la carte. Bien qu’il s’agisse de spéculations, de nombreuses fuites semblent avoir été confirmées par la première bande-annonce. Comme Vice City reste frais dans nos mémoires même après 11 ans, voici les lieux de Vice City que nous avons repérés dans la bande-annonce officielle de GTA 6 :

La bande-annonce commence par des aperçus de l’odeur originale du sable et de la brise de Miami City. Dès que les plages sont montrées, on peut remarquer la ressemblance avec les plages de Vice City avec les grands gratte-ciel qui les entourent et, bien sûr, les gens en maillot de bain.

La bande-annonce nous emmène ensuite dans la vie nocturne de Vice City dans GTA 6, où nous voyons deux lieux nostalgiques majeurs. Nous apercevons de loin le logo de l’hôtel Oceanview dans sa couleur rose néon immersive. Oceanview est l’un des lieux emblématiques de Vice City où commence la toute première mission, « In The Beginning… » pour le Vice City original.

En parlant de lieux emblématiques, les clubs de strip-tease sont là dans GTA 6. Tout d’abord, nous entrons dans le Malibu Club, qui est rempli de la foule que nous attendions. Les similitudes entre le Malibu original et le nouveau sont facilement visibles. Les joueurs pourront également apercevoir le Pole Position en plein jour. Il s’agit d’un autre club de strip-tease et de pole dance emblématique du premier Vice City. Si c’est le cas, nous pourrions voir deux clubs de strip-tease de Vice City dans le nouveau jeu.

Le crime !

Bon, assez parlé de fêtes, passons maintenant à l’allée du crime de Vice City. La bande-annonce montre un chantier naval avec de nombreux bateaux à vive allure dans ce qui ressemble à une bagarre ou à une course. Cet endroit m’a immédiatement rappelé le chantier naval de Vice City. Je m’attends donc à ce qu’il y ait beaucoup de chaos autour de cet endroit.

En parlant de chaos, nous avons vu pour la première fois le magasin Pawn & Gun, qui pourrait bien servir d’Ammu-Nation dans le jeu. Il y aura beaucoup d’action, car la bande-annonce a déjà montré Lucia et son partenaire en train de dériver dans l’endroit. Espérons que l’intérieur de la boutique dégage la même impression.

Enfin, j’ai l’impression que le pont sud de Vice City est un canon dans GTA VI. Comme vous le remarquez sur le panneau de direction du pont, il mène à l’aéroport de Vice City, ce qui ouvre la voie à d’autres possibilités.

Une fuite de carte provenant du compte X, @GTASixInfo, a suggéré certains endroits qui semblent correspondre au décor de Vice City et qui correspondent même à certains panneaux de signalisation vus dans la bande-annonce, comme Vice Beaches et Port VC/Keys. En dehors de ces lieux, d’autres endroits montrés dans la fuite doivent encore être confirmés et manquent de preuves pour être déclarés officiels.

Here’s what the GTA 6 map could look like based on the leaks. #GTAVI pic.twitter.com/COz1uueBr6 – Joe | GTA 6 Info (@GTASixInfo) November 25, 2023

Dans l’ensemble, il semble que le prochain Vice City de GTA 6 revienne avec de nombreux lieux emblématiques que nous avons aimés et gardés dans nos cœurs. Cependant, il faut noter qu’il ne s’agit que de la première bande-annonce de GTA 6. Cela signifie que Rockstar pourrait bien cacher d’autres lieux de Vice City sous sa manche.

Potentiels nouveaux lieux dans GTA 6 Vice City

Outre les différents lieux nostalgiques, nous voyons également de potentiels nouveaux lieux situés dans Vice City. Des fuites suggèrent également que Port Gellhorn sera une autre grande carte similaire à Vice City dans GTA 6. Mais ce n’est pas la seule grande ville de l’État de Leonida, puisqu’une autre grande ville rejoindra également le cadre. Cette spéculation provient des fuites du compte X @GTAVInewz.

According to Aaron Garbut’s son, the GTA 6 map is twice the size of Los Santos with 3 Major cities. 😳 pic.twitter.com/LkFhSKdIBF —GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) December 2, 2023

Dans un tweet, le compte fait état d’une conversation entre deux amis, dont l’un prétend être le fils du développeur en chef de Rockstar Games, Aaron Garbut. Cette conversation explique également qu’un grand lac entoure la ville, ce que l’on peut enfin voir dans la bande-annonce. Nous pouvons également apercevoir le magasin d’armes et le prêteur sur gages situés à Port Gellhorn. Cela confirme l’existence de Port Gellhorn dans GTA 6.

En attendant la confirmation officielle de nouveaux lieux dans GTA 6, jetons un coup d’œil à d’autres nouveaux lieux de Vice City montrés dans la bande-annonce :

Le Mud Club est un nouvel endroit montré dans la bande-annonce. On peut supposer que cet endroit est situé à Vice City, si l’on en croit les commentaires de la bande-annonce. Ce lieu est suivi d’une autre zone de lac marécageux qui me rappelle les Everglades de Vice City. Cependant, cette nouvelle zone semble déserte et n’est pas entourée de bâtiments.

De plus, il semblerait que le Mud Club fasse partie des activités auxquelles vous pouvez participer dans le jeu. Mais cela n’a pas encore été confirmé. Néanmoins, je pense qu’il s’agit d’un nouvel emplacement. En plus de ces lieux, on peut voir des panneaux indiquant des endroits tels que Catalan Boulevard, Kelly County, et même des quartiers comme Stockyard Downtown.

GTA 6 étant prévu pour 2025, il est intéressant de noter qu’il pourrait y avoir plus de liens entre l’ancienne et la nouvelle Vice City.