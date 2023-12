YouTube innove : les compteurs de vues et de likes s’animent maintenant en temps réel

Le nombre de fois qu’une vidéo est visionnée et aimée sur YouTube est l’un des principaux indicateurs de succès sur la plateforme. Un plus grand nombre de visionnages et d’appréciations d’une vidéo permet à l’algorithme de YouTube de recommander cette vidéo à un plus grand nombre d’utilisateurs, et aide également les utilisateurs à déterminer, du moins dans une certaine mesure, s’ils doivent perdre du temps sur une vidéo ou passer à autre chose.

Aujourd’hui, YouTube fait en sorte qu’il soit plus facile de savoir combien de fois une vidéo a été vue et aimée, du moins lorsque vous la regardez activement.

Les compteurs de likes (J’aime) et de vues sont désormais actualisés en temps réel, tant sur la version Web de YouTube que sur son application Android, comme le rapporte Android Police.

Les compteurs de vues et de mentions J’aime jouent une petite animation à chaque fois qu’ils sont mis à jour, et ils sont actualisés même lorsque la vidéo est en pause. Les compteurs sont également mis à jour en arrière-plan, de sorte que les utilisateurs verront le dernier décompte chaque fois qu’ils passeront à un autre onglet du navigateur ou à une autre application, puis reviendront à l’onglet ou à l’application YouTube.

Pour l’instant, cette fonctionnalité ne semble être disponible que pour YouTube sur le Web, et non pour l’application Android. Il se peut donc que vous ne la voyiez pas sur votre appareil tant que YouTube n’aura pas décidé d’étendre la portée de cette fonctionnalité. Si vous ne souhaitez pas que le nombre de likes et de vues soit actualisé en temps réel, vous n’avez pas de chance, car YouTube ne semble pas proposer d’option pour le désactiver, pas pour l’instant en tout cas.

Il semble que Google n’ait pas encore parlé publiquement de ce changement, mais ce ne serait pas le premier test que l’entreprise n’aurait pas reconnu au départ.