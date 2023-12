Les atouts du OnePlus 12 face à ses limitations en résistance à l’eau

Qu’y a-t-il à ne pas aimer dans le prochain OnePlus 12 ? Avec un écran OLED de 6,82 pouces doté d’une résolution 2K, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 4 500 nits, l’appareil devrait être alimenté par l’un des meilleurs processeurs d’application de l’année prochaine, le Snapdragon 8 Gen 3.

Ajoutez à cela jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X, jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, une énorme batterie de 5 400 mAh et une caméra principale de 50 mégapixels, et vous obtiendrez suffisamment de caractéristiques pour détourner vos regards sur ce smartphone plutôt que la concurrence.

Oui, le OnePlus 12 semble tout avoir sauf dans un domaine où il n’arrivera pas à la cheville du Galaxy S24 Ultra de Samsung, la résistance à l’eau. Depuis le début avec le OnePlus One, lorsque la société a essayé d’économiser de l’argent en ne payant pas pour la certification IP, la protection de l’eau n’était pas si importante que de ramener le smartphone à un niveau de prix inférieur.

Pour le OnePlus 7 en 2019, l’entreprise a créé une publicité qui montrait le nouveau smartphone immergé dans un seau rempli d’eau. Cela coûtait moins cher que de faire certifier le smartphone avec un indice IP et laissait entendre que l’appareil fonctionnerait toujours après avoir être immergé dans un seau rempli d’eau. Par la suite, OnePlus a commencé à payer pour les indices IP ; par exemple, OnePlus a commencé à promouvoir l’indice IP65 du OnePlus 12, qui est une légère amélioration par rapport à l’indice IP64 du modèle précédent.

IP65 signifie que le OnePlus 12 possède le plus haut niveau de protection contre la poussière (c’est ce que signifie l’indice « 6″) et qu’il peut résister à des jets d’eau à faible pression provenant de toutes les directions. Le Galaxy S24 Ultra devrait bénéficier d’un indice IP68 qui le rendrait imperméable à la poussière et capable d’être immergé jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes.

Un port de charge rapide

Le OnePlus 12 n’offrira pas le même niveau de protection contre l’eau que le Galaxy 24 Ultra, mais il est important que les acheteurs de smartphones comprennent que les dommages causés par l’eau ne seront toujours pas couverts par la garantie de l’appareil. Par conséquent, personne ne devrait utiliser son smartphone dans la piscine ou sous la douche (la vapeur chaude n’est pas bonne pour l’appareil). Par conséquent, si vous préférez le OnePlus 12 au Galaxy S24 Ultra, c’est ce smartphone que vous devriez acheter l’année prochaine ; ne fondez pas vos décisions d’achat sur l’indice IP d’un appareil.

OnePlus met également en avant le port de charge USB 3,2 Gen 1 pour le smartphone. Comme d’autres flagships qui en sont équipés, avec le bon câble, il permettra des transferts de données rapides jusqu’à 10 Gb/s. Une fois de plus, je dois répéter que le OnePlus 12 sera aussi rempli que n’importe quel flagship Android, y compris le flagship haut de gamme de Samsung.