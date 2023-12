by

by

Le OnePlus 12 promet d’être le flagship le plus lumineux de 2023

Le OnePlus 12 promet d'être le flagship le plus lumineux de 2023

On sait presque tout sur le OnePlus 12, qui sortira en Chine le 5 décembre. Le smartphone s’annonce comme le plus grand flagship de OnePlus depuis longtemps et aujourd’hui, DigitalChatStation, une fuite bien connue, a publié des photos du smartphone.

Les images ne montrent que la face avant du smartphone et DigitalChatStation a également publié quelques spécifications de l’écran.

Comme nous l’entendons depuis un certain temps, le OnePlus 12 aura l’écran le plus lumineux de tous, devançant les autres smartphones les plus performants de 2023.

Le smartphone est équipé d’un écran OLED 8T LTPO de 6,82 pouces. Il s’agit d’un écran fabriqué par BOE avec une résolution de 3 168 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Plus intéressant, il affiche un pic de luminosité de 4 500 nits en mode automatique, battant ainsi le Pixel 8 Pro qui dispose d’un écran de 2 400 nits. En mode manuel, il peut aller jusqu’à 1 722 nits.

La fuite d’aujourd’hui a également révélé que DisplayMate, qui est une norme industrielle pour optimiser, tester et comparer les écrans, a attribué une certification A+ au OnePlus 12 pour sa luminosité impressionnante et la précision des couleurs. Il présente une valeur moyenne de 0,35 pour la différence de couleur à peine perceptible (JNCD).

La JNCD indique à quel point les couleurs observées sur un écran sont proches ou différentes de ce que l’œil humain considère comme normal. Une différence inférieure à 1 indique que les couleurs se ressemblent tellement que nos yeux ne peuvent pas faire la différence.

Pour aller plus loin, l’écran du OnePlus 12 est également équipé de la puce d’affichage P1 de OPPO ainsi que de la gradation PWM à 2 160 Hz pour la protection des yeux.

En ce qui concerne les autres spécifications, le smartphone sera alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il sera équipé du capteur Sony Lytia LYT-808 et d’un capteur photo périscopique avec zoom optique 3x. Le smartphone proposera également la recharge sans fil et un blaster IR. Il a en grande partie le même design que le OnePlus 11, à l’exception du curseur d’alerte qui sera déplacé.

Selon les rumeurs, le OnePlus 12 devrait être commercialisé sur les marchés internationaux le 24 janvier.