Galaxy S24 Ultra : une fuite laisse entrevoir des bords d’écran très fins

Nous avons une nouvelle fuite concernant le futur Galaxy S24 Ultra de Samsung, et plus particulièrement la finesse des bords de l’écran du flagship.

L’habituel et fiable @UniverseIce a posté que le Galaxy S24 Ultra offrira « le cadre le plus fin et le cadre central le plus épais » — en joignant un rendu simulé de ce à quoi cela ressemblera lorsque le smartphone sera révélé.

Apparemment, le cadre (les bords noirs juste à l’extérieur de l’écran) ne fera que 1,52 mm d’épaisseur, tandis que le cadre central (le bord du téléphone, à l’extérieur de l’écran et des cadres) fera 1,85 mm d’épaisseur.

Au total, cela fait 3,37 mm, ce qui signifie, selon l’informateur, qu’il s’agit du « cadre le plus épais de l’histoire ». Apparemment, la version noire du smartphone sera plutôt « laide », car le cadre et la bordure se fondront l’un dans l’autre lorsque vous regarderez le smartphone.

Le Galaxy S24 Ultra a fait couler plus d’encre que vous ne l’auriez imaginé, et @UniverseIce s’est déjà exprimé sur l’épaisseur combinée du cadre et des bords de l’écran.

I will call S24 Ultra a smartphone with the thinnest bezel and the thickest middle frame.

Its bezel is only 1.52mm, which is obviously the narrowest.

But its middle frame reaches 1.85mm, It is the phone with the thickest frame in history.

So, when they add up, the total is 3.4 … pic.twitter.com/yr4OO7IPiE

—ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 3, 2023