Meta annonce la fin des discussions inter-applications entre Facebook et Instagram

Meta possède trois applications importantes de réseaux sociaux et de communication : Facebook, Instagram et WhatsApp. Il y a quelques années, l’entreprise a commencé à intégrer les trois plateformes afin que les utilisateurs puissent communiquer avec leur famille et leurs amis de manière plus transparente. Cependant, elle fait aujourd’hui marche arrière.

En effet, Meta vient de faire une annonce surprenante concernant la communication cross-app entre Messenger et Instagram. Il semblerait qu’à partir de la mi-décembre, il ne sera plus possible de chatter avec des comptes Facebook sur Instagram.

De même, les comptes Facebook ne pourront plus voir le statut d’activité d’un utilisateur d’Instagram ou si un message a été vu par eux. Cela va même plus loin, puisque Meta a annoncé que toutes les discussions existantes avec des comptes Facebook ne seront pas déplacées vers la boîte de réception sur Facebook ou Messenger.

Selon Meta, toutes les discussions existantes sur Instagram que quelqu’un avait avec des comptes Facebook deviendront en lecture seule, même si ces comptes sont supprimés de la discussion. Par conséquent, ceux qui ont des comptes Instagram ne pourront plus envoyer de nouveaux messages dans ces discussions.

Initialement révélée en 2019, la possibilité de discuter entre les utilisateurs de Messenger et d’Instagram a été mise à la disposition de tous un an plus tard. Meta n’a rien dit sur la raison qui a motivé sa décision de supprimer cette fonctionnalité, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les directives réglementaires dans l’UE.

Une messagerie interopérable ?

En effet, bien que Meta n’ait pas révélé la raison de ce changement, on s’attend à ce que la décision ait été prise en raison de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA). Cette loi oblige les grandes entreprises comme Apple, Google et Meta à offrir une interopérabilité avec d’autres plateformes de messagerie. Il est donc possible que Meta déconnecte les discussions Facebook Messenger et Instagram pour préparer une nouvelle méthode d’interopérabilité conforme à la DMA.

Aucune date précise n’a été communiquée pour la suppression de la fonction de discussions inter-applications, mais il est triste de la voir disparaître. Il est peu probable que Meta remplace cette fonctionnalité par une version améliorée, mais on ne peut qu’espérer.