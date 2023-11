Resident Evil 4 arrive sur iPhone, iPad et macOS le 20 décembre

Apple a présenté le remake de Resident Evil 4 lors de l’événement de lancement de la série iPhone 15 en septembre et a déclaré que Resident Evil 4 serait disponible pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max plus tard dans l’année. Aujourd’hui, la société a confirmé que le jeu sera disponible le 20 décembre .

