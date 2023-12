Lancement de Resident Evil 4 sur iOS : exclusif aux derniers iPhone et iPad

Plus important encore, Capcom organise actuellement une promotion : Resident Evil 4 est réduit de 50 % jusqu’au 17 janvier . Il s’agit d’une offre exceptionnelle dont vous voudrez certainement profiter si vous jouez à la « démo » et que vous décidez que le jeu en vaut la chandelle.

Une autre exigence matérielle majeure est le stockage. Bien que le jeu nécessite environ 64 Go d’espace libre sur vos appareils iOS, Capcom recommande d’avoir pas moins de 70 Go de stockage libre .

Par exemple, si vous n’avez pas d’iPad, vous ne pourrez jouer à Resident Evil 4 que sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max . Pour ceux qui préfèrent jouer sur des écrans plus grands, Capcom indique que le jeu prend en charge les modèles iPad Pro et iPad Air équipés de puces M1 ou M2 .