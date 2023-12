Apple investit dans le packaging de puces aux États-Unis

Apple a précisé qu’elle s’engageait à renforcer la fabrication de puces aux États-Unis, et le partenariat avec Amkor témoigne de cette vision. Amkor s’apprête à investir environ 2 milliards de dollars dans ce projet transformateur et prévoit la création de plus de 2 000 emplois à son achèvement .

Selon un rapport préliminaire de MacRumors , Apple devrait devenir le « premier et plus gros client » de l’usine de conditionnement de silicium de pointe d’Amkor, située à Peoria, en Arizona .