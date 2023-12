Le Cybertruck de Tesla entre en scène avec une vidéo impressionnante

Tesla a publié la première vidéo promotionnelle du Cybertruck depuis la livraison du pick-up aux premiers acheteurs lors d’un événement spécial à la Gigafactory Texas à Austin, jeudi dernier.

La vidéo (ci-dessous), partagée sur YouTube et les réseaux sociaux, a pour slogan : « Plus utilitaire qu’un camion, plus rapide qu’une voiture de sport ». La vidéo commence par de gros plans du Cybertruck entièrement électrique avant de montrer le véhicule traversant de nombreux terrains à l’aspect spectaculaire, avec son design excentrique et anguleux clairement visible par tous.

Comme prévu, Elon Musk était l’hôte de l’événement. Le PDG de Tesla n’a pas perdu de temps pour vanter les mérites du dernier-né de la gamme du constructeur automobile, en déclarant à la foule rassemblée : « Il est très rare qu’un produit apparaisse qui semble impossible, que les experts disaient impossible — et c’est l’une de ces fois ».

Musk a ajouté : « Je pense que c’est notre meilleur produit, je pense que c’est la chose la plus unique sur la route, et enfin l’avenir ressemblera à l’avenir ».

Proposé au prix de 60 990 dollars, le modèle de base du Cybertruck offrira une autonomie de 400 km et accélérera de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. Il aura également une vitesse de pointe de 180 km/h et une capacité de remorquage de 3,4 tonnes.

La version à double moteur et à transmission intégrale (79 990 dollars) aura une autonomie de 550 km, passera de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et offrira une vitesse maximale de 180 km/h. La capacité de remorquage atteint 5 tonnes.

Enfin le lancement !

Le modèle tri-moteur haut de gamme (99 990 dollars), également connu sous le nom de « Cyberbeast », atteindra 100 km/h en seulement 2,6 secondes, et offrira une autonomie de 515 km et une vitesse maximale de 210 km/h. Comme pour la version à transmission intégrale, la capacité de remorquage atteint 5 tonnes.

L’événement de livraison de jeudi a été longuement attendu. Le Cybertruck a été dévoilé en 2019, mais divers problèmes ont entraîné un certain nombre de retards de production. La production en série du véhicule n’est pas attendue avant 2025.