Nothing Phone (2a) : le smartphone de milieu de gamme arrive

Il y a de nouvelles fuites qui parlent de la prochaine version de Nothing, avec le Phone (2a) qui arrive bientôt pour tous et qui n’est pas le successeur de sa gamme principale de smartphones. Il s’agit du même smartphone que les utilisateurs ont vu dans les précédentes fuites lorsque des nouvelles concernant un nouveau développement étaient annoncées.

La célèbre société Nothing de Carl Pei se présente désormais comme un smartphone emblématique basé sur Android, qui donnera bientôt son avis sur cet appareil à petit budget.

Une fuite de Sanju Choudhary montre une image réelle du Nothing Phone (2a), un appareil qui est censé offrir un smartphone de milieu de gamme de la société, et qui arrivera avec des caractéristiques et des spécifications intéressantes pour tous.

Nothing Phone 2a ABOUT PHONE page ✅️ image (front display) Possible Specifications of the device:—

✅️6.7 inch 120Hz AMOLED Display with centre alligned punch hole

✅️50MP OIS Dual camera

✅️16MP front camera

✅️4920mAh battery

✅️NothingOS2.5 with Android … https://t.co/ZKtUCERQSV pic.twitter.com/zoSL2Jd7Lm —Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 29, 2023

Il s’agit également du même appareil que Choudhary a révélé à la fin du mois de novembre, en parlant d’un nouvel appareil en cours de développement par Nothing, mais il ne s’agit pas du Nothing Phone de nouvelle génération, le Phone (3).

Son numéro de modèle est AIN142, et il s’agirait de la première tentative de Nothing sur un smartphone de milieu de gamme, avec son nom présumé portant le même suffixe que ce que Google a pour le Pixel.

Caractéristiques du Nothing Phone 2a

Tout d’abord, dans les affirmations de la fuite, il n’y a aucune mention de ses puces ou SoC à utiliser, mais il pourrait être équipé d’un Qualcomm Snapdragon, comme les précédentes versions de la société utilisent également le même processeur. Alors que le Phone (2) utilisait le Snapdragon 8 Gen 1+, on s’attend à ce qu’il utilise une version inférieure de Qualcomm.

Selon Choudhary, le Nothing Phone (2a) sera doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz et d’un poinçon central pour la caméra frontale de 16 mégapixels. De plus, il disposera d’une double caméra OIS de 50 mégapixels à l’arrière, ainsi que d’une batterie d’une capacité de 4 920 mAh pour alimenter l’appareil.

Enfin, il sera livré avec NothingOS 2.5, propulsé par Android 14, lorsqu’il sortira.

Développements technologiques de Nothing

L’objectif principal du Nothing de Carl Pei était d’apporter une vision différente des smartphones, et la société a d’abord lancé le Nothing Phone (1) en 2022, offrant un design unique et des fonctionnalités pour tous. Puis, en 2023, Nothing a annoncé le Phone (2).

Outre le smartphone, il y a également eu deux versions des écouteurs sans fil Bluetooth appelés Nothing Ear, disponibles dans toutes les régions depuis ses débuts.

Des fuites concernant un smartphone de milieu de gamme à petit prix ont récemment confirmé son nom, le Nothing Phone (2a), et comme le nom du smartphone Pixel, il est destiné à ceux qui ont un budget serré.