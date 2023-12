La gamme Galaxy S24 visite la FCC, Samsung prépare une sortie anticipée

Alors que les dernières spéculations annoncent que le premier événement Unpacked de l’année de Samsung aura lieu le 17 janvier, il n’est pas surprenant d’apprendre que la série phare 2024 de Samsung, la gamme Galaxy S24, a déjà fait l’objet d’une visite à la FCC.

Avant de poursuivre, le reste du calendrier de la rumeur prévoit que les précommandes commenceront immédiatement après l’annonce du 17 janvier et que les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra seront commercialisés le 30 janvier.

Selon MySmartPrice, le Galaxy S24 a été présenté à l’agence de régulation américaine sous le numéro de modèle SM-S921U. Le Galaxy S24+ porte le numéro de modèle SM-S9262U, tandis que le Galaxy S24 Ultra porte le numéro SM-S928U. Le « U » à la fin du numéro indique qu’il s’agit des variantes des smartphones destinées à être utilisées aux États-Unis. La certification de la FCC révèle que les smartphones prendront en charge la connectivité 5G, la connectivité Ultra Wideband (UWB) pour les dispositifs de suivi SmartTag 2 de Samsung, et la connectivité NFC pour la fonction de paiement mobile Samsung Pay, entre autres.

Passer au peigne fin la documentation de la FCC permet rarement de découvrir quelque chose d’inhabituel, surtout lorsqu’il s’agit de smartphones déjà sous les feux des projecteurs, comme la gamme Galaxy S24, qui comprend le Galaxy S24 Ultra.

Le point sur les spécifications

D’après les précédentes rumeurs, le Galaxy S24 devrait être équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et porter le processeur d’application Exynos 2400 (AP) sous le capot, sauf aux États-Unis et en Chine où il sera propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3 pour le SoC Galaxy.

La caméra arrière pourrait comporter une caméra de 50 mégapixels soutenue par le capteur GN3 de Samsung, une caméra téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, et une caméra ultra-large de 12 mégapixels. La caméra frontale devrait être de 12 mégapixels et le smartphone devrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 4 000 mAh supportant une charge rapide de 25 W. L’appareil disposera de 8 Go de mémoire vive.

Le Galaxy S24+ devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, du même chipset et des mêmes caméras que le Galaxy S24. Une plus grande batterie de 4 900 mAh permettra de le garder alimenté, avec un support de charge rapide de 45 W. Ce modèle pourrait proposer des configurations avec 8 Go et 12 Go de RAM.

Enfin, le Galaxy S24 Ultra devrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 1440 p et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Tous les Galaxy S24 Ultra, quel que soit leur lieu d’achat, seront équipés du Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Nous attendons le capteur ISOCELL HP2X amélioré de 200 mégapixels pour la caméra principale à l’arrière, une caméra ultra-large de 12 mégapixels soutenu par le capteur d’image Sony IMX564, un téléobjectif utilisant le capteur Sony IMX754+ de 10 mégapixels avec prise en charge d’un zoom optique 3x, et un capteur photo périscopique de 50 mégapixels avec le support d’un zoom optique 5x. Le zoom optique 10x a été abandonné par le T-Rex.

Le Galaxy S24 Ultra aura des configurations avec 8 Go et 12 Go de RAM, et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 45 W devrait être embarquée. Le nouveau modèle aura une finition en titane.

Maintenant que la série Galaxy S24 a été vérifiée par la FCC, ceux qui sont impatients d’acheter l’un des nouveaux téléphones phares peuvent attendre leur arrivée, qui pourrait être beaucoup plus tôt que la date de sortie de la gamme Galaxy S23 de cette année, qui était le 17 février. Si le calendrier susmentionné est correct, Samsung sortira sa nouvelle gamme phare environ deux semaines et demie plus tôt cette année, ce qui pourrait l’aider à prendre quelques affaires à la série iPhone 15 d’Apple et à la série Pixel 8 de Google plus tôt que d’habitude.