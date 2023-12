Comment ChatGPT a perturbé le paysage de l’IA en un an ?

L’année écoulée ressemble à un sprint de l’IA vers une nouvelle ère de révolution technologique. ChatGPT a finalement eu un an, et au cours de cette période, nous avons assisté à d’innombrables avancées qui ont changé nos vies. D’un simple chatbot qui hallucinait beaucoup à un système d’IA avancé et multimodal, ChatGPT a énormément évolué en l’espace d’un an. Ainsi, pour le premier anniversaire de ChatGPT, examinons tous les progrès et les pépins que ChatGPT a traversés. De son lancement à l’ensemble actuel de fonctionnalités qu’il offre, faisons le tour. Sur cette note, commençons.

Le 30 novembre 2022, OpenAI a dévoilé gratuitement ChatGPT au monde entier dans le cadre d’un aperçu de recherche. En l’espace de deux mois seulement, il a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels, devenant ainsi le service à la croissance la plus rapide au monde, devançant même Facebook.

Contrairement aux concepts d’IA abstraits qui semblaient lointains pour les utilisateurs généraux, ChatGPT a finalement permis aux utilisateurs d’interagir avec un chatbot alimenté par l’IA dans une interface Web conviviale.

ChatGPT a été formé pour être conversationnel, et il a été construit sur le modèle GPT-3.5 d’OpenAI. D’une certaine manière, il ressemblait à InstructGPT, qui suivait les instructions des utilisateurs pour donner une réponse. Cependant, ChatGPT a été formé pour avoir un dialogue avec les utilisateurs, tout en gardant le contexte à l’esprit. OpenAI dans son blog d’ouverture a noté que « ChatGPT écrit parfois des réponses plausibles, mais incorrectes ou dénuées de sens ».

L’hallucination était un problème difficile avec la version initiale de ChatGPT, construite sur le modèle GPT-3.5. Cependant, avec le lancement du modèle GPT-4, OpenAI a réussi à réduire significativement les réponses factuellement incorrectes.

Quant à l’engouement pour ChatGPT, lorsque le service a été lancé, il semblait que le chatbot IA allait tuer la recherche Google et divers autres produits en ligne. Et maintenant, un an plus tard, il semble que ce ne soit que le début de l’ère de l’IA et qu’il reste encore beaucoup de découvertes de nouveaux produits à faire.

Le paradoxe

Grâce à la précision et au naturel de ses capacités linguistiques, les gens ont rapidement crié que le ciel était en train de tomber et que l’intelligence artificielle sensible était arrivée pour nous consumer tous. Ou encore, le camp opposé, qui place son espoir pour l’humanité dans les murs de OpenAI. Le débat entre ces deux extrêmes a continué à faire rage jusqu’à aujourd’hui, ponctué par le drame d’OpenAI et la série de théories du complot qui ont été proposées comme explication.

Bien sûr, l’année passée à vivre avec ChatGPT et ses nombreux clones nous a montré qu’aucune de ces deux opinions bien ancrées n’était vraie. Bien sûr, on ne peut pas dire que ChatGPT et l’IA générative n’ont pas eu d’effet sur le monde. Elles ont perturbé le monde de bien des manières, dont certaines n’ont même pas encore été pleinement réalisées. L’IA a même attiré l’attention du gouvernement fédéral, avec en point d’orgue le décret présidentiel sur l’IA. Certaines de ces implications ne sont rien d’autre que des réactions spontanées, tandis que d’autres constituent les premiers pas légitimes vers un monde véritablement dominé par l’IA.

Mais pour l’essentiel, la vie continue comme avant. Si ChatGPT est rapidement devenu le produit technologique à la croissance la plus rapide de tous les temps, même ce record a été détrôné par Threads quelques mois plus tard.

Ne vous méprenez pas : ChatGPT a clairement attiré tous les projecteurs sur lui, et il continuera à l’être à l’avenir. Vous devinez aussi bien que moi l’ampleur et la portée de ses effets. Et si les chatbots mettent en avant l’impressionnant personnage de « l’IA », l’intégration transparente de cette technologie dans les produits et services que nous utilisons déjà tous les jours est là où se trouve le véritable enjeu.

Ce que l’avenir réserve à ChatGPT ?

Bien que ChatGPT soit devenu assez puissant, soyons clairs : ceci n’est que le début avant la prochaine explosion de l’IA. De nombreux experts pensent qu’un chatbot conversationnel basé sur le dialogue n’est pas la seule interface pour interagir avec l’IA générative.

À l’avenir, nous pourrions disposer de systèmes d’IA multimodaux extrêmement puissants capables de comprendre le texte, la voix, les éléments visuels, les données ambiantes et les données sensorielles issues de l’activité cérébrale humaine pour tirer des inférences contextuelles et effectuer des actions en temps réel.

En dehors de cela, l’IA peut être étroitement intégrée dans des interfaces de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour créer une expérience hautement interactive et immersive. De plus, au-delà de l’intégration de chatbots IA dans les applications, les smartphones et les appareils exécuteront des systèmes IA au niveau du système d’exploitation pour comprendre et effectuer automatiquement des actions personnalisées.

De la gestion des e-mails à la création de plannings basés sur votre utilisation et vos priorités, l’IA peut automatiquement faire des choses pour vous. Qualcomm a déjà expliqué comment fonctionnera l’IA personnalisée et sur appareil à l’avenir.

Sans oublier, OpenAI et de nombreuses autres entreprises travaillent déjà sur l’AGI (Artificial general intelligence) qui peut surpasser les capacités humaines nécessitant un apport intellectuel et un raisonnement.

En fait, le créateur de ChatGPT travaille déjà sur une solution pour surmonter les limitations des données de formation en générant des données synthétiques de haute qualité. Que cela soit lié ou non à la discussion en cours sur le très médiatisé Projet Q* reste à établir.

Globalement, je dirais que ChatGPT en tant que chatbot conversationnel est passé d’être limité à avoir de nombreuses applications, se tenant au sommet comme un roi. Cependant, si on prend du recul et regarde l’image globale, cela peut sembler limité, et nous pourrions voir d’innombrables nouvelles formes d’expériences IA à l’avenir.