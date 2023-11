Google Registry permet l’enregistrement de sites Web de mèmes

Dans son article de blog , Google Registry a annoncé l’introduction d’un nouveau domaine de premier niveau : .meme . Google explique que le domaine . meme est destiné à faciliter la diffusion d’idées et l’expression. Le nouveau domaine devrait être mis en service cette semaine, et 10 partenaires utilisent déjà . meme pour leurs sites Web.

Dans un monde où l’humour est un langage universel, l’espace en ligne évolue constamment pour répondre à notre insatiable appétit de rire. Google Registry, réputé pour ses noms de domaine non conventionnels tels que . dad et . boo , vient d’introduire le dernier né de sa gamme : le domaine . meme .