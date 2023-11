Google Messages teste de nouvelles animations après l’ajout d’emojis

Google Messages a reçu un flux constant de nouvelles fonctionnalités ce mois-ci, et la dernière mise à jour ajoute un peu plus de panache à vos conversations. Après l’ajout d’emojis animés en début d’année, l’application Google Messages expérimente désormais les réactions animées des emojis.

Cette fonctionnalité est actuellement cachée dans la version bêta de Google Messages (version messages.android_20231121_01_RCOO.phone.openbeta_dynamic) et a été activée par AssembleDebug de TheSpAndroid en manipulant quelques flags, ce qui suggère que, bien qu’elle ne soit pas encore déployée pour tout le monde, elle pourrait commencer à apparaître pour les utilisateurs dès qu’elle sera complète. Ces réactions sont très analogues à celles actuellement présentes dans Telegram pour ses utilisateurs premium, qui apportent un peu plus de vie et d’éclat à des interactions autrement statiques.

Dans la version de Google, lorsque vous réagissez à un message à l’aide de certains emojis, des animations colorées apparaissent à l’écran et mettent en évidence le message auquel vous réagissez, comme des points d’exclamation flottants, des flammes, un parapluie, etc. Ces réactions sont actuellement limitées à quelques emojis, mais j’espère que Google élargira la liste à l’avenir.

Vous pouvez voir un exemple du fonctionnement de ces animations lorsque vous réagissez à l’aide d’un emoji dans la vidéo ci-dessous :

Vive le RCS

L’ajout de réactions animées en emoji n’est qu’une des nombreuses nouveautés que Google a introduites dans Messages ce mois-ci. L’application a également été dotée d’une fonction d’annulation du bruit pour les appels vocaux, d’options de formatage de texte et d’une interface de profil et de chat remaniée. Ces mises à jour s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Google pour faire des Rich Communication Services (RCS) la norme en matière de messagerie, encourageant même Apple à se joindre à la conversation RCS.

Google continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Messages, ce qui rend l’application de plus en plus riche et conviviale. L’ajout de réactions animées en emoji est une nouveauté bienvenue qui ajoute un peu plus de fun et de personnalité à vos conversations.