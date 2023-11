by

Mario Kart X arrive, des rapports affirment qu'il s'agit du jeu le plus cher de Nintendo

Mario Kart X arrive, des rapports affirment qu'il s'agit du jeu le plus cher de Nintendo

Comme nous le savons tous, Mario Kart 8 Deluxe a sorti la dernière série de son DLC Booster Deluxe Pack, et il y a des craintes que cela suggère également l’approche de sa vie, avec de nombreuses rumeurs derrière le Mario Kart X de Nintendo.

Dans un nouveau rapport, il a été dit que Mario Kart X (qu’est-il arrivé à Mario Kart 9 ?) est le développement le plus coûteux de la société de jeux japonaise à ce jour.

Zippo, un initié de renom, a révélé les dernières informations concernant le développement du prochain jeu principal du célèbre jeu de course, Mario Kart X étant le jeu le plus cher à l’heure actuelle. Ils ont également révélé que Mario Kart X est le fruit de la collaboration de deux studios, l’un étant l’EPD Production Group 9 de Nintendo et Bandai Namco agissant en tant que co-développeur.

Bien qu’il n’ait pas été révélé combien ce projet a coûté à Nintendo, il a été rapporté que l’entreprise n’a pas lésiné sur les moyens pour créer ce jeu.

De plus, le prochain jeu Mario 3D a été considéré comme étant de grande qualité lors de sa sortie, mais Mario Kart X aura des graphismes qui seront « encore meilleurs ».

Pour quelle console Mario Kart X est-il destiné ?

Selon ComicBook Gaming, Nintendo prévoit de sortir Mario Kart X d’ici 2025, soit dans moins de deux ans. Cela soulève également la question de la destination du prochain Mario Kart, le rapport de Zippo affirmant qu’il est destiné au successeur, la Nintendo Switch 2. Cela reste tout de même à confirmer, tant pour le jeu que pour la console de nouvelle génération, d’autant plus que de nombreux joueurs demanderaient à ce qu’il soit également disponible sur les consoles Switch actuelles.

Le prochain jeu Mario Kart dont la sortie est prévue est centré sur « Mario Kart 10″, qui est le « Mario Kart 9″ en termes de comptage par ses chiffres réels, et il a été dit qu’ils offriraient des expériences massives. La rumeur disait auparavant qu’il s’agirait de la suite de l’actuel Mario Kart 8 Deluxe, un jeu Wii U rafraîchi qui a été mis à la disposition de la plateforme Switch en 2018.

Mario Kart Live Circuit était le 9e titre de la franchise, ce qui explique pourquoi Nintendo ne nommerait plus sa prochaine version principale, Mario Kart 9. Il s’agit de la version que Nintendo a publiée avec des fonctionnalités de réalité augmentée (AR), offrant un kart de course télécommandé dans la vie réelle avec les figurines mobiles de Mario et Luigi ressemblant à des jouets.