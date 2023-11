La série RedMagic 9 Pro est lancée avec le Snapdragon 8 Gen 3 et jusqu’à 24 Go de RAM

Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm devrait apporter d’importants gains de performances aux flagships de la prochaine génération. Mais, les smartphones de gaming RedMagic 9 Pro et RedMagic 9 Pro+ vont encore plus loin en associant ce processeur à un ventilateur de 22 000 tours/minute, jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5x et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, entre autres.

Les nouveaux smartphones sont déjà en précommande en Chine à partir de 4 399 ¥ (environ 620 dollars), et le lancement mondial est prévu pour la mi-décembre, les smartphones devant être expédiés aux clients du monde entier à partir du début du mois de janvier.

Nubia, filiale de ZTE, vend depuis des années des smartphones de gaming sous la marque RedMagic, qui intègrent un grand nombre de caractéristiques permettant d’améliorer les performances du processeur et des graphiques, d’améliorer le refroidissement et de prolonger l’autonomie de la batterie, entre autres choses.

La nouvelle série RedMagic 9 dispose d’écrans de 6,8 pouces, de 2 480 x 1 116 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec des taux d’échantillonnage tactiles moyens de 960 Hz, des déclencheurs d’épaule de 520 Hz et un système de refroidissement qui comprend le ventilateur susmentionné ainsi qu’une chambre à vapeur. Et ce ne serait pas un appareil de gaming s’il ne prenait pas en charge les effets d’éclairage RVB, cette fois grâce à une bande à l’arrière du smartphone et aux lumières des boutons de l’épaule.

Le RedMagic 9 Pro est disponible en configurations 8 Go/256 Go, 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go et dispose d’une batterie d’une capacité de 5500 mAh et d’un chargeur plus rapide de 80W.

Le RedMagic 9 Pro+ est quant à lui disponible avec 16 ou 24 Go de RAM et 256, 512 ou 1 To de stockage. Il est équipé d’une batterie de 6500 mAh et d’un chargeur de 165 W.

Les deux smartphones mesurent 164 x 76 x 9 mm et pèsent 229 grammes, et sont tous deux équipés d’un port USB 3.2 Type-C, de haut-parleurs stéréo, d’une prise audio de 3,5 mm, et de trois microphones plus un micro-cravate.