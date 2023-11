Les lunettes Samsung Glass pourraient être une nouvelle paire de lunettes connectées

Ou alors, il s’agit peut-être de lunettes connectées plus basiques : capables de prendre des photos et des vidéos, dotées d’un assistant intelligent embarqué, mais pas de réalité augmentée fantaisiste.

Cela couvre beaucoup de terrain. La réalité virtuelle (VR) désigne des expériences numériques entièrement fermées, la réalité augmentée (AR) désigne l’observation du monde réel avec des graphiques numériques superposés, la réalité mixte (MR) est une VR améliorée dans laquelle les éléments numériques et les éléments réels interagissent, et la réalité étendue (ER) est utilisée pour désigner à la fois la VR, la AR et la MR.

Cette information provient de UploadVR, et le dépôt s’accompagne d’une description des catégories que le produit couvre : casques de réalité virtuelle, casques de réalité augmentée, écouteurs, smartphones et lunettes connectées.