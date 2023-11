Les fuites du Samsung Galaxy S24 Ultra révèlent des modifications de design qui pourraient diviser l’opinion

Une série de fuites d’images du Galaxy S24 Ultra a récemment fait surface, révélant que le prochain produit phare de Samsung pourrait avoir un écran à bords plats.

Le Galaxy S24 Ultra, qui devrait être officiellement présenté aux côtés de ses petits frères, standard et plus, dans moins de deux mois, après avoir fait l’objet de nombreuses fuites par des sources sûres, pourrait être photographié en chair et en os pour la première fois aujourd’hui.

Il s’agit d’un changement mineur, mais notable, car les modèles Ultra, depuis le Galaxy S20, ont opté pour un écran légèrement incurvé sur le côté. 9to5Google souligne dans son article que les courbes peuvent donner l’impression que le smartphone est plus fin et que les bords sont plus minces. Cependant, il y a quelques inconvénients à avoir un écran incurvé, comme le fait que les protections d’écran sont plus difficiles à installer.

Cela nous amène à penser que Samsung tient compte de la réparabilité lors de la conception du Galaxy S24 Ultra. L’entreprise souhaite peut-être faciliter la réparation des écrans fissurés. Après tout, Samsung a mis à la disposition des utilisateurs une multitude de ressources leur permettant de réparer eux-mêmes leurs appareils. Ce changement d’écran pourrait être une extension de la philosophie actuelle de Samsung en matière de matériel.

Comme le S24 Ultra pourrait avoir des bords plats, il pourrait sembler plus épais que le Galaxy S23 Ultra. Cependant, il ne semble pas que l’appareil soit plus grand ou plus petit que la génération précédente. En fait, les deux appareils pourraient se ressembler beaucoup.

Cadre métallique amélioré

À part cela, le Galaxy S24 Ultra semble pratiquement identique à son prédécesseur à première vue. L’image de l’arrière du smartphone qui a fait l’objet d’une fuite montre un ensemble de quatre caméras, comme sur l’ancien modèle, chaque objectif étant logé dans son propre anneau métallique. En parlant de métal, le rail que l’on voit sur le côté du S24 Ultra serait en titane. Il est difficile de dire avec certitude s’il s’agit bien de titane.

9To5Google affirme pouvoir voir des traces de doigts sur le cadre, ce qui laisse supposer qu’il s’agit de ce matériau.