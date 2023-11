OnePlus 12 : les différents coloris révélés, dont une variante « bois » ?

Les fuites suggèrent qu’un SoC Snapdragon 8 Gen 3 , le dernier et le meilleur de Qualcomm, sera utilisé sur le nouveau fleuron de OnePlus. Nous nous attendons également à voir un écran incurvé, une batterie d’une capacité de 5 400 mAh et un capteur de caméra à “lentille périscopique”. Par ailleurs, des rendus du OnePlus 12 ont également été divulgués en septembre.

Les coques sur le thème du bois ne sont plus une nouveauté pour les smartphones, mais la dernière fuite du OnePlus 12 suggère que le prochain flagship proposera une nouvelle variante “Wood” qui apportera une nouvelle expérience pour tous. Il s’agit d’une approche différente des matériaux de production des smartphones, d’autant plus que la plupart ont recours au plastique ou au métal, qu’il s’agisse d’aluminium, d’acier inoxydable ou de titane pour l’iPhone.

Nous savons, grâce à diverses fuites et rumeurs, que OnePlus s’apprête à sortir son nouveau smartphone phare assez rapidement ! La date de lancement du OnePlus 12 ayant déjà été annoncée, ce n’est plus qu’une question de temps. Aujourd’hui, nous avons quelques nouvelles supplémentaires puisque la société a finalement confirmé les variantes de couleur de ce prochain smartphone.