Des utilisateurs de One UI 6 signalent un problème potentiel de brûlure de l’écran

La mise à jour One UI 6.0, basée sur Android 14, a été publiée pour plusieurs smartphones haut et milieu de gamme au cours des dernières semaines. Elle apporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et de changements de design aux smartphones Samsung, mais il semble également qu’elle ait supprimé une fonctionnalité essentielle qui empêche les appareils équipés d’écrans OLED de souffrir de problèmes de brûlure d’écran.

Toutefois, des utilisateurs ont signalé un problème lié à la fonction de décalage des pixels sur les écrans OLED, qui pourrait entraîner une brûlure de l’écran. Ce problème a été mis en évidence par des utilisateurs de Reddit, dont dragosslash, qui a fait part de ses observations.

Les écrans OLED sont susceptibles d’être brûlés, une décoloration permanente qui peut affecter la qualité de l’affichage. Le décalage des pixels, une fonctionnalité de One UI 5 conçue pour éviter les brûlures d’écran, semble mal fonctionner dans la mise à jour One UI 6.

Les utilisateurs ont remarqué que les icônes de la barre d’état ne changent plus de position comme elles le devraient. Comme l’explique dragosslash, un utilisateur de Reddit, le problème peut être vérifié grâce à un simple test en trois étapes :

Faites une capture d’écran avec la barre d’état visible.

Faites pivoter l’écran de la position portrait à la position paysage et inversement cinq fois.

Ouvrez la capture d’écran dans Samsung Gallery pour observer la position de la barre d’état.

Une mise à jour logicielle à venir ?

En comparant les captures d’écran de One UI 5 et One UI 6, il est évident que la barre d’état de One UI 6 reste statique, ce qui indique un potentiel problème avec la fonction de protection contre l’usure. Alors que le décalage des pixels semble fonctionnel pour la barre de navigation, les icônes de la barre d’état ne bougent pas, ce qui laisse entrevoir un possible bug dans One UI 6.0.

Plusieurs utilisateurs du fil de discussion Reddit ont confirmé avoir rencontré le même problème, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’efficacité de la protection contre l’usure dans One UI 6.

Si la protection contre l’usure est effectivement compromise dans One UI 6, les utilisateurs espèrent que Samsung y remédiera rapidement. L’entreprise pourrait résoudre ce problème dans une prochaine mise à jour étant donné la prise de conscience des utilisateurs de la communauté Reddit r/oneui.

Espérons que Samsung corrigera ce bug et publiera une mise à jour pour tous les smartphones fonctionnant avec One UI 6.