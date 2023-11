Google dévoile de nouvelles fonctionnalités de Maps pour se protéger contre les contenus frauduleux

Enfin, Google n’autorisera pas les commentaires sur Maps pour des lieux spécifiques tels que les prisons et les commissariats de police . Ces lieux bénéficient d’une protection à plus long terme, car les contributions des utilisateurs sont systématiquement inutiles, nuisible ou hors sujet.

En outre, Google indique qu’il se concentre désormais sur la prévention des abus à l’approche de moments sensibles tels que les élections ou d’autres événements importants. L’entreprise protège proactivement les lieux pendant les périodes où les contenus hors sujet et inutiles se multiplient, en limitant la possibilité pour les internautes de suggérer des modifications de numéros de téléphone, d’adresses et d’autres informations factuelles, afin d’éviter la propagation de fausses informations.