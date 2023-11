Les smartphones Samsung Galaxy S24 seront lancés en janvier 2024

by

by

Il y a quelques jours, il a été révélé que Samsung prévoyait de dévoiler la série Galaxy S24 en janvier 2024. C’est un mois plus tôt que le calendrier habituel de la firme sud-coréenne pour l’annonce de son smartphone phare. Plus de détails sur la date d’annonce du Galaxy S24, les dates de précommande et les dates d’expédition ont été révélés.

La nouvelle vient d’un rapport de The Elec qui a révélé que Samsung prévoit de lancer son Galaxy S24 début janvier et que les précommandes de ses nouveaux smartphones phares commenceront le lendemain. La société lancera le Galaxy S24 deux semaines plus tôt que le Galaxy S23 afin d’améliorer les recettes du premier trimestre de l’année.

Le Galaxy S24 sera annoncé le 17 janvier 2024 à San Jose, en Californie, aux États-Unis. Habituellement, Samsung organise son événement de lancement Galaxy Unpacked à New York, mais l’événement Galaxy Unpacked 2024 pour le Galaxy S24 pourrait avoir lieu dans le jardin d’Apple. Samsung a envisagé San Francisco (États-Unis) et Séoul (Corée du Sud) comme potentiels lieux pour le lancement du Galaxy S24, mais a finalement décidé d’organiser l’événement à San Jose en raison de l’étroite collaboration avec Google et de la concurrence avec Apple.

Selon le même rapport, les clients peuvent précommander le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra à partir du 18 janvier (19 janvier en Corée du Sud en raison du décalage horaire), et les appareils précommandés commenceront à arriver chez les clients entre le 26 et le 30 janvier. Toutes les autres personnes pourront acheter le Galaxy S24 à partir du 30 janvier 2024.

Trois nouveaux smartphones Galaxy S24 seront lancés en janvier 2024, à savoir le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra, qui bénéficieront tous trois d’une série d’améliorations par rapport à la gamme Galaxy S23.

Pas de hausse de prix

Bien que les prix de la série Galaxy S24 n’aient pas encore été révélés, on s’attend à ce que Samsung maintienne des prix analogues à ceux de la série Galaxy S23. Cela signifie que le Galaxy S24 pourrait commencer à 959 euros, tandis que le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra pourraient être vendus respectivement à 1 219 euros et 1 419 euros.

Je suis impatient de voir exactement ce que Samsung a prévu pour son événement de presse Galaxy Unpacked 2024, où nous pouvons également nous attendre à voir le nouveau wearable Galaxy Fit 3 et une gamme d’autres nouveaux appareils lors de l’événement. Dès que nous aurons plus de détails sur les nouveaux flagships de Samsung, y compris sur les spécifications, je vous en ferais part.

Il y a quelques semaines, nous avons entendu que le Galaxy S24 serait le premier smartphone doté de l’IA de Samsung.