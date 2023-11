Apple prévoit peut-être de lancer le Vision Pro en mars 2024

L’interface tridimensionnelle du logiciel libère les applications des limites d’un écran traditionnel. Apple a déclaré que l’App Store du casque Vision Pro inclura par défaut toutes les applications iPhone et iPad compatibles. En outre, plus de 100 titres Apple Arcade seront disponibles sur VisionOS dès le lancement.

Avec un prix de 3 499 dollars, le Vision Pro sera hors de portée de la plupart des utilisateurs d’Apple. Le public cible semble plus adapté aux développeurs et autres professionnels du monde du travail, mais je suis certains que certains passionnés trouveront un moyen de justifier l’achat.