YouTube ralentirait les vidéos pour les utilisateurs de Firefox

YouTube a récemment entrepris une campagne de monétisation en bloquant les bloqueurs de publicité et en incitant les utilisateurs à acheter YouTube Premium. Cette démarche est logique à bien des égards, car la plateforme doit gagner de l’argent pour survivre et rémunérer les créateurs qui dépendent d’elle pour vivre. Mais d’autres actions de YouTube sont moins logiques.

Des utilisateurs signalent aujourd’hui que YouTube a commencé à ralentir son site Web de bureau pour certains utilisateurs de Firefox et Edge, ce qui laisse perplexes.

Le Redditor vk6_ a partagé une vidéo montrant un délai de 5 secondes lors du chargement d’une vidéo YouTube sur Mozilla Firefox. En changeant manuellement le user agent du navigateur pour Chrome, le délai de 5 secondes n’apparaît plus.

D’autres Redditors ont fait écho à l’affirmation selon laquelle les vidéos YouTube sont lentes à charger sur Firefox et Edge.

vk6_ précise qu’il ne s’agit pas d’un bug sur Firefox. Le code JavaScript du client YouTube sur l’ordinateur de bureau contiendrait un code qui ajoute un délai artificiel de 5 secondes. D’autres personnes sont intervenues, indiquant l’endroit exact où se trouve ce morceau de code.

Vous pouvez vérifier l’existence du code en inspectant ce fichier JavaScript de YouTube et en localisant le bout de code suivant : setTimeout(function(){c();a.resolve(1)},5E3) .

Afficher les publicités coûte que coûte

En ce qui me concerne, YouTube fonctionne aussi bien avec Chrome, Firefox et Edge. Cependant, de nombreux utilisateurs ont signalé le même problème avec Firefox et Edge. Les utilisateurs affirment avoir constaté le retard sans qu’aucune extension ne soit activée, ce qui indique que le retard pourrait être propre à chaque compte. De plus, le délai ne se déclenche pas une seule fois ; il se déclencherait à chaque fois que des liens YouTube sont ouverts dans un nouvel onglet.

Certaines discussions autour du rapport indiquent que le code pourrait être une implémentation en fallback si un utilisateur utilise un bloqueur de publicité. Le code en question pourrait éventuellement garantir l’affichage d’une publicité pendant au moins 5 secondes avant que la vidéo proprement dite ne commence à s’afficher.