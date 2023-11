Voici les changements à venir sur les écrans de la gamme d’iPhone 16

J’ai déjà rapporté les prévisions de Ross Young, fondateur et PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), selon lesquelles l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus non Pro conserveront la même taille et le même taux de rafraîchissement que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus.

En 2025, les écrans de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Plus passeront respectivement à 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces actuellement. Les modèles Pro auront des écrans plus grands l’année prochaine avec l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

Bien que Ross Young soit réputé pour sa précision, il est toujours réconfortant de voir qu’un deuxième informateur donne la même information. Dans le cas présent, Revegnus, une source toujours bien informé, a publié des données sur les écrans des quatre modèles 2024 de la série iPhone 16.

Selon lui, l’iPhone 16 sera doté d’un écran LTPS de 6,12 pouces à 6 0 Hz, tandis que l’iPhone 16 Plus aura un écran LTPS de 6,69 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La Dynamic Island sera de nouveau présent sur les deux smartphones, avec des « améliorations partielles des composants d’affichage ».

Yes… The iPhone 16/16 Plus has been reconfirmed to have an LTPS 60Hz display… iPhone 16: 6.12-inch LTPS 60Hz

iPhone 16 Plus: 6.69-inch LTPS 60Hz

(Dynamic Island)

Partial improvements in display components. iPhone 16 Pro: 6.27-inch LTPO

iPhone 16 Pro Max (Ultra): 6.86-inch… pic.twitter.com/BTJCxSiTXO — Revegnus (@Tech_Reve) November 19, 2023

L’iPhone 16 Pro sera doté d’un écran LTPO de 6,27 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. L’iPhone 16 Pro Max sera équipé d’un écran LTPO plus grand de 6,86 pouces, également doté d’un taux de rafraîchissement dynamique LTPO de 1 à 120 Hz. Les deux modèles 2024 Pro seront équipés de la Dynamic Island et présenteront des « améliorations globales des composants d’affichage ».

La même puce A18 Pro pour les 4 modèles

Bien qu’elles ne soient pas mentionnées par Revegnus, d’autres rumeurs concernant la gamme iPhone 16 prévoient d’équiper les quatre nouveaux smartphones du même chipset A18 Pro de 3 nm. Pour les modèles 2022 et 2023, Apple a doté les derniers modèles Pro des puces les plus récentes, tandis que les unités non Pro ont reçu les puces utilisées par les modèles Pro de l’année précédente. Par exemple, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont les seuls smartphones au monde équipés d’un SoC 3 nm, l’A17 Pro. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont équipés de l’A16 Bionic. Cette puce était déjà présente dans les modèles iPhone 14 Pro en 2022.

Si les rumeurs sont exactes, cela s’arrêtera l’année prochaine et tous les modèles iPhone 16 auront le même chipset sous le capot. Apple devrait également ajouter la lentille périscopique 5x Tetraprism à l’iPhone 16 Pro l’année prochaine, après avoir lancé cette technologie cette année sur l’iPhone 15 Pro Max.

Il ne reste plus qu’environ 10 mois avant qu’Apple ne dévoile les modèles d’iPhone 2024.