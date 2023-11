Le Galaxy S24 pourrait permettre d’accéder à la caméra Instagram depuis l’écran de verrouillage

Voici une rumeur qui fera le bonheur des influenceurs, si elle se concrétise. Il semblerait que Samsung et Instagram travaillent ensemble pour apporter une fonctionnalité aux prochains flagships du géant de la tech.

Apparemment, la série Galaxy S24 pourrait permettre d’accéder à la caméra Instagram depuis l’écran de verrouillage, comme le rapporte 9to5Google.

Le rapport fait référence à un post sur X de Alessandro Paluzzi : « Accédez à l’appareil photo Instagram depuis votre écran de verrouillage. Les utilisateurs du Samsung Galaxy S24 peuvent désormais activer un raccourci vers la caméra Instagram dans les paramètres », peut-on lire sur la capture d’écran du post.

#Instagram is working on letting #Samsung #GalaxyS24 users add the shortcut for the Instagram Camera to the lock screen 👀 pic.twitter.com/vlG2uucXn0

—Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 15, 2023