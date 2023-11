OpenAI en pourparlers pour faire revenir Sam Altman quelques jours après l’avoir licencié

Dans un geste qui a choqué l’industrie technologique, le fabricant de ChatGPT, OpenAI, a licencié le PDG Sam Altman vendredi, citant un manque de confiance dans son leadership. Cette décision a été suivie par la démission de Greg Brockman, cofondateur et ancien président de l’entreprise, ainsi que de plusieurs autres chercheurs de haut niveau de l’entreprise. Cependant, il semble que le conseil d’administration d’OpenAI souhaite à présent le retour d’Altman et qu’il soit en pourparlers avec lui à ce sujet.

Un rapport de The Verge, qui cite des sources internes, affirme qu’Altman est partagé quant à son retour chez OpenAI et qu’il exige des changements organisationnels. Selon plusieurs rapports, le licenciement d’Altman était le résultat d’une lutte de pouvoir avec le conseil d’administration dirigé par son cofondateur et directeur scientifique Ilya Sutskever. Après le départ d’Altman, OpenAI a nommé Mira Murati, directrice technique, au poste de PDG par intérim.

Cependant, il semble qu’Altman, ses collègues d’OpenAI et les principaux investisseurs comme Microsoft aient tous été pris de court par la décision de l’entreprise, comme le rapporte Axios. Microsoft, qui a investi des milliards de dollars dans OpenAI, a rapidement publié une déclaration indiquant qu’elle faisait entièrement confiance à l’entreprise. Toutefois, selon des sources internes, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, aurait été furieux de l’évolution de la situation chez OpenAI, d’après un rapport de Wired.

Alex Heath de The Verge a écrit sur X que Altman, avec le soutien de ses collègues d’OpenAI, a donné une date limite qui demandait au conseil d’administration de démissionner si l’entreprise cherchait à le ramener. Ce délai a depuis expiré, et de nombreux employés devraient présenter leur démission.

Update on the OpenAI drama: Altman and the board had till 5 pm to reach a truce where the board would resign and he and Brockman would return. The deadline has passed and mass resignations expected if a deal isn’t reached ASAP @reckless https://t.co/3vK25TqDFj

—Alex Heath (@alexeheath) November 19, 2023