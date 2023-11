Samsung a déposé les noms de ses smartphones pliables pour 2024 et 2025

Samsung a déjà enregistré les noms Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Flip 7 pour les versions 2024 et 2025 du smartphone pliable le plus populaire au monde. Étant donné que Samsung a déjà enregistré les noms Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Fold 7 en septembre dernier, le fabricant n’aura pas à se soucier de cette tâche en 2024 et 2025 pour ses deux smartphones pliables.

SamMobile précise que si Samsung a renouvelé les noms Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Flip 7 en septembre, en même temps que les Galaxy Z Fold 6 et Fold 7, l’enregistrement des noms Flip 6 et Flip 7 n’est rendu public que maintenant. En ce qui concerne le Galaxy Z Flip 6, on s’attend à ce que Samsung mette à jour les caméras du smartphone pliable de l’année prochaine. Samsung aurait testé le Galaxy Z Flip 6 avec une caméra principale de 50 mégapixels. Il s’agirait d’une amélioration considérable par rapport à la caméra principale de 12 mégapixels du Galaxy Z Flip 5.

Gardez à l’esprit que le Galaxy Z Flip 5 est déjà équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels qui est un capteur Samsung ISOCELL GN3. Les capteurs de 50 mégapixels pour le Z Flip 6 et le Z Fold 6 pourraient être le nouveau ISOCELL GNK qui est actuellement utilisé par le Pixel 8 Pro. Le capteur utilise l’autofocus Dual Pixel Pro pour faire rapidement la mise au point sur les objets en mouvement à l’intérieur du cadre et capture des images RAW 14 bits offrant des couleurs vives.

Pour en revenir à l’enregistrement des noms Galaxy Z Flip 6 et Flip 7, et des noms Galaxy Z Fold 6 et Fold 7, Samsung les a également déposés auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI), ce qui signifie que toute entreprise autre que Samsung qui pense pouvoir s’en tirer en utilisant ces noms en 2024 et 2025 ferait bien d’y réfléchir à deux fois avant de les utiliser. Il est à noter que Samsung n’a enregistré aucun nom susceptible d’être associé à une variante moins chère de ses smartphones pliables à clapet ou en forme de livre.

Les rumeurs de modèles pliables Galaxy Z abordables ont été rejetées par Samsung la semaine dernière après que la rumeur d’un smartphone pliable coûtant 400 à 500 dollars ait été évoquée par les rumeurs.