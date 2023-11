Samsung travaillerait sur le Galaxy Buds 3 Pro de dernière génération pour un lancement en 2024

S’il est généralement facile de deviner les nouveaux smartphones Galaxy et leur date de sortie, Samsung aime rendre les choses beaucoup plus imprévisibles dans le domaine des écouteurs sans fil. Alors que l’entreprise a certainement abandonné pour de bon les expériences aux formes bizarres comme les Buds Live, la sortie des premiers Buds FE le mois dernier nous a en quelque sorte pris par surprise.

En lieu et place de ce rival abordable des AirPods, vous vous attendiez peut-être à ce que le plus grand fabricant de smartphones au monde lance soit une suite au produit phare Galaxy Buds2 Pro de 2022, soit avec des Galaxy Buds 3 « standard » pour suivre les traces des Galaxy Buds 2 de 2021, qui n’était pas un produit Pro.

Naturellement, cette attente est maintenant reportée à 2024, date à laquelle il semble que nous aurons effectivement une suite à l’un de ces deux produits. Mais de manière assez surprenante, les plus jeunes Buds 2 Pro sont pressentis par SamMobile pour recevoir une suite bien nommée Galaxy Buds 3 Pro… à un moment ou à un autre l’année prochaine.

Malheureusement, c’est tout ce que nous savons sur ce produit, et même l’existence et l’annonce en 2024 de mystérieux Galaxy Buds 3 Pro sont loin d’être gravés dans le marbre.

Bien sûr, on peut légitimement s’attendre à ce que Samsung dévoile sa prochaine alternative aux AirPods Pro en même temps que la famille de smartphones Galaxy S24 au début de 2024 ou les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 plus tard dans l’année. Même si on croise les doigts pour que la première théorie se vérifie, cela semble peu probable à ce stade, étant donné que les Galaxy Buds 3 Pro sont encore entourés de secret.

Il reste à voir si Samsung sera au moins en mesure de sortir ces écouteurs avant qu’Apple ne lance inévitablement les AirPods Pro 3, et peut-être plus important encore, on se demande ce qu’il en est d’un éventuel modèle non Pro des Galaxy Buds 3. Un tel produit aurait-il été jugé inutile par le géant sud-coréen après les récents débuts des Galaxy Buds FE ou Samsung fait-elle simplement un excellent travail en gardant le secret ?