La nouvelle expérience Microsoft Planner sera lancée dans Teams au printemps 2024

Microsoft a officiellement confirmé son intention de remanier l’application de tâches Planner, afin d’améliorer les services de gestion de projets pour les petites équipes et les entreprises. Cette annonce fait suite à de récentes spéculations alimentées par une fuite vidéo suggérant une importante refonte.

Selon Neowin, des rumeurs laissaient déjà entendre que Microsoft prévoyait de lancer une version améliorée de Microsoft Planner. Mercredi 15 novembre, ces rumeurs ont été confirmées.

Lors de la conférence des développeurs Microsoft Ignite 2023, le géant technologique a dévoilé sa stratégie visant à fusionner les outils de gestion des tâches et de planification existants, notamment Microsoft To Do, Microsoft Planner et Microsoft Project pour le Web. Cette intégration vise à créer une expérience cohérente et unifiée pour les utilisateurs, en rationalisant les capacités de gestion de projet.

Outils de planification Microsoft

La nouvelle suite de gestion de projets, baptisée Microsoft Planner, sera introduite progressivement. Dans un premier temps, la nouvelle expérience Planner sera intégrée à l’application Planner au sein de Teams au printemps 2024.

Par la suite, une version basée sur le Web est prévue plus tard dans la même année. Cette approche consolidée est conçue pour simplifier l’expérience utilisateur et maximiser l’efficacité.

Dans le cadre de cette transition, les applications existantes telles que Tasks by Planner et To Do au sein de Teams subiront un changement de nom, se simplifiant en un simple « Planner ». En outre, Microsoft Project pour le Web devrait être rebaptisé Planner dans les mois à venir.

Par ailleurs, Microsoft assure aux utilisateurs existants qu’ils conserveront l’accès aux mêmes fonctionnalités robustes après la mise à jour.

Améliorations basées sur l’IA : l’intégration de Copilot

Microsoft Planner promet de mettre en avant les fonctionnalités basées sur l’IA, en offrant aux utilisateurs une plateforme unifiée pour la gestion du travail à travers différents rôles, des travailleurs de l’information aux employés de première ligne et aux chefs de projet.

Le point fort de ces améliorations est l’intégration de Copilot, anciennement connu sous le nom de Bing Chat. La fonction Copilot aide les utilisateurs à créer des plans par le biais d’invites textuelles, en suggérant des objectifs et des tâches au fur et à mesure de l’évolution des plans.

Bien que les détails spécifiques de la nouvelle expérience de planification soient actuellement limités, Microsoft envisage de fournir aux utilisateurs des outils pour une découverte transparente des tâches, une planification efficace et de solides capacités de ressourcement pour la création de plans de projet. Cette initiative place l’offre de Microsoft en concurrence directe avec les services de gestion de tâches existants tels que Trello, Asana et Airtable.

La décision de consolider les outils de planification suggère que Microsoft pourrait potentiellement offrir une solution plus convaincante aux utilisateurs que les offres de produits individuels.

Alors que Microsoft va de l’avant avec son application Planner unifiée, la communauté technologique attend avec impatience d’en savoir plus sur les fonctionnalités et les capacités qui définiront cette solution complète de gestion de projet.