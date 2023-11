Le Pixel 9 pourrait prendre en charge la recharge sans fil Qi2

Le Wireless Power Consortium (WPC) a annoncé que la norme de recharge sans fil Qi2 a terminé les tests de certification et qu’elle est prête à être mise en œuvre dans les produits. Les premiers appareils certifiés Qi2 seront disponibles à temps pour les fêtes de fin d’année, notamment les accessoires de la gamme iPhone 15 d’Apple. Il semble également que la prochaine série Google Pixel 9 pourrait embarquer la compatibilité Qi2 l’année prochaine.

Comme l’indique The Verge, l’un des membres du conseil d’administration de WPC est Liyu Yang, un expert de la recharge sans fil et un ingénieur matériel senior chez Google. Le cadre a travaillé sur le matériel Pixel depuis 2017, et selon un article de blog de WPC, Yang “dirige actuellement l’enquête et la conception des plateformes de charge sans fil de prochaine génération pour les futurs produits Pixel“.

Les mots “charge sans fil de prochaine génération” et “futurs produits Pixel” laissent fortement entendre que la charge Qi2 pourrait se diriger vers la série Pixel 9. Yang étant membre du conseil d’administration de WPC, il serait très étrange que la dernière technologie de recharge sans fil n’arrive pas sur les prochains smartphones de Google.

La principale amélioration de Qi2 est son profil de puissance magnétique (MPP). Cette technologie est essentiellement la même que la technologie MagSafe d’Apple. En fait, c’est la société de Cupertino qui a contribué au WPC. Elle permet toujours une charge de 15 W, mais elle garantit un transfert d’énergie plus efficace car ses aimants alignent presque parfaitement les bobines de l’émetteur et du récepteur.

Il existe un autre profil Qi2 appelé Extended Power Profile (EPP). Les aimants seront la seule différence entre le MPP et l’EPP. Les appareils compatibles Qi2 mais dépourvus d’aimants ne porteront pas le nouveau logo Qi2.