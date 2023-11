Le prototype de l’iPhone 16 révèle des modifications matérielles visant à éviter la surchauffe

Dans les premiers jours de sa sortie, l’Internet était rempli de plaintes concernant l’iPhone 15 Pro qui devenait anormalement chaud. Certains accusaient la puce A17 Pro, tandis que d’autres affirmaient que la surface de dissipation de la chaleur était plus petite et que le nouveau cadre en titane réduisait l’efficacité thermique de l’appareil.

Apple a mis fin à ces spéculations en publiant un correctif logiciel pour le problème. L’entreprise a évoqué un certain nombre de raisons possibles pour expliquer la température élevée, qui était apparemment capable de provoquer des brûlures au premier degré. Selon l’entreprise, il s’agissait d’un problème d’origine logicielle, ce qui a été prouvé lorsqu’une mise à jour a non seulement résolu le problème, mais l’a également fait sans réduire les performances des smartphones.

Bien que la plupart des plaintes aient disparu depuis et que l’iPhone 15 Pro se soit imposé comme l’un des meilleurs smartphones de 2023, certains utilisateurs affirment que le smartphone chauffe encore parfois. Bien que nous ne saurons probablement jamais ce qui a exactement mal tourné, qu’il s’agisse simplement d’un tas de réseaux sociaux et d’applications de covoiturage couramment utilisés qui font chauffer l’appareil ou d’un problème logiciel, Apple ne voudrait certainement pas que cela se reproduise, d’autant plus que l’iPhone 16 est censé être une mise à niveau peu satisfaisante.

Selon l’utilisateur X @KosutamiSan, Apple pourrait apporter quelques modifications au design de la série iPhone 16 pour éviter les problèmes de surchauffe. Les iPhone 2024 pourraient passer à un système thermique en graphène, qui devrait améliorer la conductivité thermique, car c’est un matériau plus prometteur que le cuivre actuellement utilisé pour la dissipation de la chaleur.

Apple is actively working on graphene thermal system of iPhone 16 Series to solve the heating problem existing before. And the battery of Pro series would change to metal shell, for the same reason.

—Kosutami (@KosutamiSan) November 16, 2023