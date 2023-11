by

by

Google présente Notes, une fonctionnalité expérimentale de Search Labs. Elle permet aux utilisateurs de partager leurs connaissances directement sur Search, afin d’aider les autres à trouver des réponses pertinentes à des questions uniques et à découvrir des informations utiles sur le web.

Dans le cadre de cette expérience, les Notes fonctionnent en parallèle avec le contenu Web existant, apportant des informations humaines supplémentaires aux résultats de recherche. Les utilisateurs peuvent obtenir le contexte d’une page Web afin d’identifier les informations les plus pertinentes ou de partager leur expertise.

Par exemple, vous pouvez trouver des conseils sur le choix d’un quartier dans une nouvelle ville ou sur le réglage du niveau d’épices d’une recette. Les utilisateurs peuvent laisser des notes pour aider les autres et partager leurs expériences, contribuant ainsi à un réservoir collectif de connaissances.

Grâce à cette expérience, Google entend donner accès à des conseils précieux émanant à la fois d’experts et de personnes ordinaires. L’objectif est d’aider les utilisateurs à se concentrer sur les informations pertinentes et à tirer profit des expériences des autres. Le bouton « Notes » apparaît sous les résultats de recherche dans l’application Google et sur les articles Discover une fois que les utilisateurs ont choisi de se connecter à Notes dans Search Labs.

Priorité à la sécurité et à la qualité

Google souligne l’importance de la qualité et de la sécurité dans cette expérience. Il utilise des protections algorithmiques et une modération humaine pour s’assurer que les notes sont sûres, utiles et pertinentes, et qu’elles ne contiennent pas de contenu préjudiciable ou abusif.

À l’avenir, Google prévoit d’étudier les moyens de fournir aux propriétaires de sites des informations sur les notes relatives à leur contenu. L’entreprise reconnaît l’importance de ces informations pour les sites Web et s’engage à collaborer avec eux afin de déterminer les outils et les informations les plus utiles.

Comme pour toutes les expériences Labs, Google prévoit de tester et d’affiner la fonctionnalité en fonction des commentaires des utilisateurs avant de la déployer à plus grande échelle sur le moteur de recherche.

Disponibilité

Les notes seront disponibles dans Search Labs sur l’application Google (Android et iOS) en anglais aux États-Unis et en hindi et en anglais en Inde. Google mentionne également que la possibilité d’ajouter une image générée par l’IA aux notes sera bientôt lancée aux États-Unis.