OPPO commence le déploiement mondial de ColorOS 14 : quoi de neuf ?

OPPO, le fabricant de smartphones très populaire, a fait une annonce importante aujourd’hui concernant son logiciel de téléphonie connu sous le nom de Color OS. La version bêta publique de la nouvelle version, ColorOS 14, a été lancée en octobre pour certains appareils. Aujourd’hui, OPPO a annoncé que ColorOS 14 a commencé son déploiement mondial, passant de la phase bêta à la version stable.

Parlons des nouvelles fonctionnalités de ColorOS 14. OPPO annonce l’introduction d’un design Aquamorphic optimisé qui reprend essentiellement l’approche de ColorOS 13. Les directives de conception visent à adapter dynamiquement les couleurs de l’interface utilisateur du smartphone en fonction du contexte. Fondamentalement, les couleurs de l’interface utilisateur du système sont adaptées à différents facteurs tels que l’heure de la journée et l’état actuel de votre téléphone. OPPO affirme également que ce nouveau design est « inspiré par l’eau », d’où son nom.

Ensuite, il y a Aqua Dynamics. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité de l’interface utilisateur qui intègre de manière dynamique diverses applications et interactions courantes effectuées sur un smartphone et les place en haut de l’écran. Elle ressemble beaucoup à la Dynamic Island de l’iPhone, présent dans toute la nouvelle gamme 2023 d’Apple. Lorsque vous êtes au milieu d’un enregistrement vocal ou d’un enregistrement d’écran, vous pouvez continuer à surveiller son état tout en faisant d’autres choses sur votre smartphone.

A part cela, ColorOS 14 apporte également quelques nouveaux outils utiles. Le nouveau File Dock est très utile pour stocker facilement des fichiers et d’autres éléments (tels que des listes Amazon, des images, des livres). Le File Dock conserve toutes vos données pendant 30 jours et vous permet d’y accéder rapidement ! Il existe également une nouvelle fonction Smart Image Matting. Elle permet aux utilisateurs de supprimer l’arrière-plan d’un sujet dans leurs photos. OPPO introduit également de nouveaux fonds d’écran Always on Display (AOD), tout en promouvant une initiative « verte ».

Enfin, OPPO introduit également un moteur Trinity mis à jour qui apporte la vitalisation du CPU, de la RAM et de la ROM. Il s’agit essentiellement d’optimiser en permanence les ressources informatiques du système, d’accélérer les performances de la mémoire, d’améliorer l’efficacité des applications, etc.

Date de sortie de ColorOS 14 et éligibilité des appareils

Malheureusement, tous les utilisateurs de smartphones OPPO ne recevront pas immédiatement la mise à jour stable ColorOS 14. Seul le Find N2 Flip, le smartphone pliable à clapet de OPPO, recevra une nouvelle mise à jour stable de ColorOS 14 de façon imminente, ainsi que le correctif de sécurité d’octobre. Il est confirmé que la mise à jour a commencé à être diffusée dans certaines régions.

OPPO n’a pas encore confirmé quand exactement les versions stables de la mise à jour ColorOS 14 atteindront les autres smartphones de OPPO. Cependant, la société avait déjà parlé de la version bêta mondiale de ColorOS 14 et avait même fourni un calendrier de déploiement pour celle-ci. Comme mentionné, le Find N2 Flip est le premier à recevoir une version stable de ColorOS 14.

