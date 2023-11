Google va permettre aux adolescents d’utiliser Bard, mais avec quelques garde-fous

Google a élargi l’accès à Bard, son outil d’IA générative, aux adolescents dans la plupart des pays du monde. Les adolescents éligibles, qui remplissent les conditions d’âge minimum pour gérer leur compte Google, peuvent désormais explorer Bard en anglais, d’autres langues étant prévues à l’avenir.

Stephen Balkam, fondateur et directeur général du Family Online Safety Institute, a déclaré à propos des pratiques d’intelligence artificielle sûres adoptées par Google pour les adolescents :

L’étude de FOSI a montré que la plupart des adolescents et des parents s’attendent à ce que les compétences en GenAI constituent une part importante de leur avenir. L’approche réfléchie de Google pour élargir l’accès à Bard aux adolescents représente une étape importante pour offrir aux adolescents la possibilité d’explorer cette technologie en mettant en place les mesures de protection appropriées.

Pour utiliser Bard, les adolescents doivent remplir des critères d’âge spécifiques en fonction de leur lieu de résidence. Dans l’Espace économique européen (EEE), en Suisse et au Royaume-Uni, l’âge minimum est de 18 ans, tandis que dans les autres pays disponibles, il est de 13 ans ou de l’âge applicable dans leur région.

Bard, conçu comme une ressource précieuse pour les adolescents, sert d’outil d’inspiration pour trouver de nouveaux passe-temps, résoudre des problèmes quotidiens et aider à la poursuite des études. Il peut fournir des conseils d’écriture, des suggestions d’universités ou une aide à l’apprentissage d’une nouvelle compétence, comme l’illustre sa prochaine expérience d’apprentissage des mathématiques.

Les utilisateurs peuvent saisir ou télécharger des équations mathématiques, et Bard fournira non seulement des réponses, mais aussi des explications étape par étape. En outre, Bard prend désormais en charge l’apprentissage interactif avec des capacités de visualisation de données, générant des graphiques à partir de tableaux ou de données fournis dans les messages-guides.

Des mesures contre les contenus inappropriés

Google a abordé l’expansion de Bard de manière responsable, en consultant des experts en sécurité et en développement de l’enfant afin d’élaborer des politiques de contenu donnant la priorité à la sécurité. Une expérience d’accueil personnalisée pour les adolescents comprend des ressources telles que le Guide d’apprentissage de l’IA, des conseils vidéo sur l’utilisation responsable de l’IA générative et l’option de contrôle de l’activité de Bard.

Pour garantir la sécurité, Bard reconnaît les contenus inappropriés et dispose d’une fonction de double vérification de la validité des réponses factuelles. Google prévoit d’améliorer Bard pour permettre aux adolescents du monde entier d’explorer et d’apprendre de manière responsable.

Google a annoncé Bard en février (où il a commis une erreur factuelle embarrassante à cause d’une hallucination), et après le lancement de l’outil en accès anticipé limité aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’entreprise propose désormais Bard dans plus de 230 pays et territoires. Google a également ajouté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à Bard dans le cadre de sa course à la concurrence avec des chatbots tels que Bing Chat de Microsoft, récemment rebaptisé Copilot, et ChatGPT d’OpenAI.