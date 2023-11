Charge sans fil Qi2 : les appareils seront déployés à partir de décembre, dont la gamme d’iPhone 15

En début d’année, lors du CES 2023, le Wireless Power Consortium (WPC) a présenté la norme Qi v2.0 pour la recharge sans fil, promettant des améliorations au niveau de la fixation magnétique, une recharge plus rapide, une plus grande efficacité et une plus grande commodité.

Les premiers appareils mobiles Qi2 font actuellement l’objet de tests de certification, ce qui marque une étape importante vers une expérience utilisateur améliorée ; cette norme vise à unifier l’ensemble de l’industrie sous une seule norme mondiale.

Qi v2.0 introduit deux profils pour répondre à des besoins différents. Le profil MPP (Magnetic Power Profile) intègre la technologie MagSafe d’Apple et porte le logo Qi2. En outre, le profil EPP (Extended Power Profile), qui adhère à la norme Qi v2.0 sans aimant, a été amélioré. Les nouveaux produits EPP Qi v2.0 porteront le logo Qi bien connu.

Le marché mondial de la recharge sans fil ayant dépassé le milliard d’appareils cette année, l’introduction du profil Qi2 devrait permettre d’élargir encore ce marché. L’inclusion de nouveaux types d’accessoires qui n’étaient pas en mesure de se recharger sans fil est attendue.

Actuellement, plus de 100 appareils sont en cours de test ou en attente de certification. Toutefois, il reste à voir si des acteurs majeurs comme Samsung et Google adopteront cette technologie dans leurs prochains appareils.

Disponibilité des produits

Les premiers produits certifiés Qi v2.0 seront lancés pendant les fêtes de fin d’année. La gamme iPhone 15 d’Apple et les transmetteurs d’énergie de marques telles que Belkin, Mophie, Anker et Aircharge seront parmi les premiers à être compatibles avec la technologie Qi2.

Fady Mishriki, président du conseil d’administration du WPC, a commenté cette annonce :

Nous sommes ravis de voir nos membres adopter avec enthousiasme la norme Qi v2.0 et développer des écosystèmes d’accessoires adaptés aux appareils Qi2. Nous nous attendons à ce que Qi v2.0 s’impose rapidement comme la norme mondiale dominante en matière de recharge sans fil.

Paul Struhsaker, directeur exécutif du WPC, a déclaré lors de l’annonce :