Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont désormais compatibles avec Adobe RAW

Grâce à la compatibilité RAW, Lightroom et Photoshop reconnaissent désormais les fichiers RAW des Pixel 8, livrés au format DNG. Cette prise en charge s’étend à la caméra frontale, à l’objectif grand-angle et au capteur principal du Pixel 8. En outre, le Pixel 8 Pro offre une prise en charge RAW pour les images capturées avec le téléobjectif, chacune avec son propre profil RAW.

La capture d’images au format RAW fournit davantage de données , ce qui permet une plus grande flexibilité dans les réglages fins. Bien que les Pixel 8 et 8 Pro puissent filmer en RAW, cela n’est généralement nécessaire que pour une retouche d’image importante. Autrement dit, pour les photographes, il ne fait aucun doute que la capture d’images en RAW est le meilleur moyen de s’assurer d’obtenir la meilleure image finale.