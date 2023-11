YouTube va supprimer la musique générée par l’IA et les contenus qui usurpent l’identité d’une personne

Plus important encore, YouTube a annoncé qu’ il sera possible de demander la suppression de contenus générés par l’IA ou d’autres contenus synthétiques ou modifiés qui simulent une personne identifiable , y compris son visage ou sa voix.

YouTube regorge déjà de contenus générés par l’IA, et l’entreprise tente à présent de limiter quelque peu la quantité de contenus synthétiques produits par les créateurs. Bien que tous les contenus publiés sur YouTube soient soumis aux lignes directrices communautaires de l’entreprise, l’IA présente de nouveaux risques et nécessite de nouvelles règles.