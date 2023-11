Apple pourrait enfin autoriser le sideloading des applications iOS dans l’UE en 2024

by

Quelle que soit la taille d’Apple, comme toute autre entreprise, elle doit respecter les lois établies par les organes législatifs. Comme vous le savez, le dernier iPhone de la série 15 est doté d’un port USB Type-C. Cela a été fait en raison d’une loi de l’UE adoptée précédemment, qui exigeait que les appareils électroniques soient équipés d’un port USB-C. Aujourd’hui, il semble qu’Apple doive se conformer à une autre loi de l’UE qui l’oblige à agir comme une entité équitable sur le marché des applications numériques. La politique d’Apple consistant à faire de l’App Store officiel la seule source d’approvisionnement en nouvelles applications pourrait s’en trouver modifiée !

La spéculation vient du dernier rapport de Mark Gurman de Bloomberg, qui affirme qu’Apple introduira un « système hautement contrôlé » à cette date. Ainsi, les utilisateurs d’iPhone dans l’UE seront autorisés à installer des applications provenant d’autres sources, et pas seulement de l’App Store d’Apple. Ce changement pourrait intervenir dès le premier semestre 2024 pour les utilisateurs de l’UE.

Pourquoi Apple va-t-elle autoriser le sideloading ? C’est une autre loi européenne importante qui pousse Apple à changer les choses. Il s’agit de la loi sur les marchés numériques (DMA). Cette loi vise à rendre les marchés présents dans le secteur numérique « plus équitables et plus contestables ». La DMA dispose de critères spécifiques pour analyser les entreprises qui sont considérées comme des « gardiens ».

La DMA ne permet pas aux entités identifiées comme des « gardiens » de conserver ses services de base, tels que l’App Store, et de les fermer à la concurrence. Les entreprises doivent se conformer aux obligations et aux interdictions énumérées dans la loi, qui a été adoptée en 2022. Depuis, les spéculations vont bon train sur l’arrivée prochaine du sideloading sur les iPhone.

Selon certaines informations, Apple va également modifier le fonctionnement de l’application de messagerie et des applications de paiement sur l’appareil. Selon MacRumors, cette modification pourrait être mise en œuvre par une mise à jour localisée d’iOS 17. Mais, il est également possible que ce changement entre en vigueur lorsque Apple lancera iOS 18 lors de l’événement annuel WWDC. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quelle mise à jour d’iOS inclura ce changement. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation.

Pour ceux qui l’ignorent, le sideloading est essentiellement la possibilité d’installer des applications à partir d’une autre source. Il s’agit d’une fonctionnalité très répandue dans les jailbreaks d’iOS, bien qu’il soit également possible de télécharger des tweaks et des applications sans jailbreaking.

Que pense Apple du sideloading ?

La position d’Apple sur le sideloading n’est pas du tout positive. Craig Federighi, vice-président principal d’Apple, s’est exprimé publiquement en 2021 au sujet du sideloading lors du Web Summit 2021. Il a déclaré que « le sideloading est le meilleur ami des cybercriminels ». En outre, Tim Cook, PDG d’Apple, a évoqué en 2022 les dangers du sideloading d’applications sur les iPhone et les iPad.

Nous devrons voir par nous-mêmes comment Apple introduira ce changement et si le sideloading à l’aide du « système hautement contrôlé » à venir (comme l’a dit Gurman) sera entièrement sûr pour les utilisateurs. Il s’agit d’une situation délicate pour Apple, compte tenu du verrouillage de son écosystème.