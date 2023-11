L’OS Amazon Vega fonctionne déjà sur certains appareils Echo Show

Les tablettes et les clés TV, quant à eux, ne sont pas très utiles s’ils ne prennent pas en charge des applications tierces, et il n’est pas certain qu’Amazon ait suffisamment d’influence sur les développeurs pour obtenir une masse critique qui leur permette de porter leurs applications sur une nouvelle plateforme.

Mais, il est beaucoup plus facile de le faire sur une enceinte ou un écran connecté que sur une tablette ou une clé TV connectée . La plupart des appareils Echo sont en fait des clients locaux pour un logiciel d’assistant virtuel basé sur le cloud. Plutôt que des applications, ils exécutent des « compétences », et les développeurs ciblent essentiellement les plateformes sur le cloud plutôt que le matériel de l’appareil lui-même.

Eh bien, surprise ! Il s’avère que Amazon a déjà remplacé Android par Vega sur au moins un appareil . Zatz Not Funny a repéré le nouveau logiciel fonctionnant sur un écran connecté Amazon Echo Show 5 Kids Edition (3e Gen), et une petite recherche sur Google suggère que cet appareil utilise un logiciel basé sur Vega depuis au moins un mois ou deux.

Amazon n’a pas officiellement laissé entendre qu’elle envisageait de s’éloigner d’Android, mais un récent rapport citant des informations privilégiées et des offres d’emploi suggère que l’entreprise développe depuis un certain temps un système basé sur Linux, dont le nom de code est Vega OS. Il ne s’éloignera peut-être pas trop de ses racines JavaScript, mais il fonctionnera apparemment sur une large gamme de matériel Amazon, en particulier ceux de la marque Fire TV.