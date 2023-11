La mise à jour de l’éditeur de code du Raspberry Pi ajoute la prise en charge du HTML et des appareils mobiles

La Fondation Raspberry Pi, réputée pour son engagement à rendre la programmation accessible aux apprenants de tous âges, a déployé d’importantes mises à jour de son outil Code Editor.

Ces mises à jour visent à simplifier davantage la programmation en mode texte, en particulier pour les jeunes apprenants âgés de 9 ans et plus. Les améliorations les plus significatives sont l’introduction de la prise en charge du HTML/CSS et l’amélioration de l’expérience sur les mobiles et les tablettes.

La prise en charge du HTML/CSS constitue une avancée majeure dans l’évolution du Code Editor. Cette fonctionnalité permet aux jeunes apprenants d’écrire et d’exécuter du code dans un navigateur Web sans avoir besoin d’un logiciel supplémentaire. Les langages de développement Web HTML et CSS sont désormais pris en charge, ce qui permet aux utilisateurs de créer et de prévisualiser leurs propres sites Web directement dans l’interface de l’éditeur. Cette intégration transparente des langages HTML et CSS dans l’outil Code Editor favorise un environnement d’apprentissage interactif et attrayant pour les jeunes programmeurs.

La Fondation Raspberry Pi a également intégré le Code Editor dans le parcours « Introduction au web » du site Projets. Ce chemin contient 6 projets HTML et CSS spécialement conçus pour les débutants. Ces projets offrent une approche pratique de l’apprentissage, favorisant ainsi les compétences de programmation des jeunes apprenants.

La sécurité et l’adaptation à l’âge ont été des considérations essentielles dans le développement de l’outil Code Editor. La Fondation a pris des mesures proactives pour s’assurer que l’outil est sûr et adapté à l’âge des utilisateurs. Par exemple, certaines fonctions telles que l’ajout de liens vers des sites Web externes dans le code ont été exclues. Cette décision souligne l’engagement de la Fondation à fournir un environnement d’apprentissage sûr et sécurisé pour les jeunes développeurs.

Outre les mesures de sécurité, le Code Editor offre également plusieurs options d’accessibilité. Les utilisateurs ont la possibilité de basculer entre le mode clair et le mode foncé, en fonction des conditions d’éclairage et des préférences personnelles. La taille du texte peut également être ajustée, ce qui garantit que l’outil est accessible aux utilisateurs ayant une acuité visuelle variable.

Démystifier la programmation pour les jeunes apprenants

Cette mise à jour a permis d’améliorer considérablement l’expérience des utilisateurs de téléphones portables et de tablettes. La navigation pour les appareils à petit écran est plus claire, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement dans l’outil. Toutes les fonctionnalités disponibles sur les ordinateurs de bureau ou portables sont désormais également accessibles sur les appareils mobiles et les tablettes. Cette mise à jour améliore considérablement l’accès des apprenants dans les salles de classe où les tablettes sont largement utilisées. Elle profite également aux apprenants des pays à faibles et moyens revenus où les téléphones portables sont couramment utilisés pour l’apprentissage numérique.

Les mises à jour de l’outil Code Editor de la Fondation Raspberry Pi témoignent de son engagement à rendre la programmation accessible et attrayante pour les jeunes apprenants. L’introduction de la prise en charge HTML/CSS et l’amélioration de l’expérience sur mobile et tablette constituent des avancées significatives. Ces mises à jour améliorent non seulement l’expérience d’apprentissage, mais garantissent également la sécurité et l’accessibilité de l’outil. Avec ces mises à jour, la Fondation Raspberry Pi continue de démystifier la programmation pour les jeunes apprenants et d’en faire une activité agréable et enrichissante.