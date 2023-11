Nuki dispose d’une nouvelle serrure connectée compatible Matter, et offre davantage d’autonomie

L’un des fabricants les plus populaires dans le monde des serrures connectées a lancé aujourd’hui sa quatrième génération, la Nuki Smart Lock 4.

Elle vient offrir une plus grande compatibilité avec les normes qui commencent à dominer le marché et d’offrir ce qui est demandé depuis un certain temps : plus d’autonomie.

Même format, mais avec des améliorations

Nuki reste fidèle à ses directives de conception, de sorte que les nouveaux Smart Lock et Smart Lock Pro restent identiques au modèle actuel qu’ils avaient dans leur catalogue. On retrouve donc une serrure avec un châssis rectangulaire dont la partie supérieure ressemble à un bouton rond qui possède un anneau mobile permettant de déverrouiller la serrure manuellement si nécessaire.

Oui, ce sont les mêmes que les précédentes, mais le secret est à l’intérieur. Le fabricant annonce une nouvelle conception de l’électronique et du logiciel, qui permet d’améliorer les performances en général. Ceci est possible grâce à l’incorporation de la norme de communication Matter qui utilise le fil pour établir des communications beaucoup plus efficaces et rapides que Bluetooth et Wi-Fi.

Comme si cela ne suffisait pas, la batterie de ces nouvelles serrures atteint désormais 6 mois d’autonomie, soit une durée de vie supérieure de 30 % à celle de la génération précédente, bien que nous ne sachions pas si tout se limite à la nouvelle électronique ou si, au contraire, les batteries ont également changé.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un point intéressant, car dans la Nuki Smart Lock 3.0, la batterie souffre beaucoup.

Nouveaux plugins

La marque continue de mettre à jour son catalogue d’accessoires et présente maintenant le nouveau KeyPad 2 Pro a un clavier pour déverrouiller la serrure par code qui offre une finition plus professionnelle et durable, et qui a la possibilité d’être intégré au mur ou à la porte, puisqu’il est possible de le connecter directement au réseau pour éviter d’utiliser des piles.

Également compatible avec Matter, le prix de ce nouveau clavier de sécurité est de 349 euros et peut être acheté dès aujourd’hui sur le site du fabricant.

Prix de la nouvelle Nuki Smart Lock 4.0

La nouvelle génération de la serrure se décline en deux versions :

Smart Lock: le modèle le plus basique sans connectivité Wi-Fi, mais avec Bluetooth (prise en charge du fil à partir de 2024). Son prix est de 169 euros, et vous aurez besoin du cavalier si vous souhaitez l’ouvrir à distance sans en être proche. Disponible en blanc.

Smart Lock Pro: avec des finitions métalliques et résistantes, ce modèle comprend une connectivité Wi-Fi intégrée qui vous permet de prendre le contrôle de la serrure où que vous soyez. Il comprend également le module de batterie rechargeable et la compatibilité avec Matter. Son prix de lancement officiel est de 279 euros. Elle est disponible en noir et en blanc.

Les deux serrures sont disponibles sur le site officiel de Nuki et peuvent être achetées dès aujourd’hui.