Soulignant l’importance de travailler ensemble dans des domaines tels que la médecine, l’agriculture de précision et la productivité économique, Google encourage la collaboration entre les secteurs public et privé .

Google recommande de développer une expertise interne en matière d’IA, d’attirer de manière créative les talents du secteur privé et d’établir une ressource centralisée d’experts en IA pour les agences gouvernementales. Le soutien aux petites entreprises par le biais de programmes d’accompagnement et de formation numériques peut favoriser une adoption généralisée.

Google souligne l’importance de l’accessibilité universelle de l’IA. Les gouvernements, en collaboration avec le secteur privé et la société civile, peuvent améliorer les services publics et aider les petites entreprises.

Google propose de faire progresser les cadres juridiques qui favorisent l’innovation, d’établir une ressource mondiale pour la recherche sur l’IA et d’encourager la collaboration internationale par le biais de politiques commerciales et d’investissement.

Il est essentiel de favoriser la coopération entre les gouvernements et les entités privées pour faciliter la mise à disposition de ressources vitales telles que l’infrastructure cloud, la capacité de calcul et les données .

Nous dévoilons un programme d’opportunités en matière d’IA, un document novateur qui propose des recommandations spécifiques aux gouvernements pour garantir que l’IA profite au plus grand nombre. Concentrons-nous non seulement sur la prévention des dommages et l’atténuation des risques, mais aussi sur la saisie des opportunités.