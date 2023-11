Une fuite donne un premier aperçu de la gamme Galaxy S24 grâce à des modèles factices

Si les rumeurs sont fondées, la série Galaxy S24 de Samsung est entrée en production et sera dévoilée aux États-Unis le 17 janvier, un peu plus tôt que le Galaxy S23.

Les rendus et les rumeurs ont suggéré que les smartphones seraient une mise à niveau mineure par rapport à la génération actuelle, avec un design et des spécifications largement identiques à ceux de leurs prédécesseurs. Pour nous donner une idée de ce à quoi les smartphones ressembleront réellement, Sonny Dickson a posté quelques images d’unités factices de la série Galaxy S24.

À première vue, les smartphones semblent identiques à ceux de la série Galaxy S23, mais en y regardant de plus près, il est évident que Samsung a apporté quelques changements subtils qui donnent un nouveau caractère au design.

En commençant par les Galaxy S24 et Galaxy S24+, les coques arrière des smartphones ressemblent à ceux de leurs prédécesseurs, mais leurs bords sont plus plats. Et bien que vous ne puissiez pas vous en rendre compte en regardant les images, le modèle de base est légèrement plus grand et plus fin que le Galaxy S23.

L’écran du Galaxy S24, qui aurait légèrement grandi, passerait de 6,1 à 6,17 pouces. Il semblerait également que les bords de l’écran soient plus fins. Le Galaxy S24+, quant à lui, est apparemment un peu plus épais que le S23+, et comme le modèle standard, il devrait également avoir des bords fins et symétriques.

À prendre avec des pincettes

En ce qui concerne le Galaxy S24 Ultra, l’arrière du smartphone semble identique — bien qu’un peu plus plat — à celui de son prédécesseur, mais il aurait un écran plat et pourrait être un peu plus court et plus large. On dit aussi qu’il aura le cadre le plus étroit de tous les smartphones.

Nous ne connaissons pas la source originale de cette fuite, mais étant donné que les images de la même série d’unités factices ont été postées par deux fuites bien connues, on peut penser qu’elles sont une approximation proche des smartphones réels. Cela dit, le Galaxy S24 Ultra ne semble pas présenter le nouveau design de haut-parleur qui a été divulgué par Ice Universe, il est donc préférable de prendre cette fuite avec des pincettes.