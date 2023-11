Nothing Chats facilite la messagerie avec iMessage d’Apple

Carl Pei fait des bulles bleues et des bulles vertes, c’est du moins la mission qu’il s’est donnée avec le nouveau produit de sa société. Nothing a dévoilé « Nothing Chats », une nouvelle application de messagerie développée en collaboration avec Sunbird, une société technologique américaine de premier plan spécialisée dans la messagerie sur Android et sur le Web.

L’application permet aux utilisateurs du Nothing Phone d’échanger des messages avec d’autres utilisateurs d’iMessage.

« Je ne pense pas que quelqu’un d’autre dans notre secteur le ferait », a déclaré Pei dans la vidéo d’annonce ci-dessous. Il admet que le PDG d’Apple, Tim Cook, pourrait à un moment donné regarder cette vidéo et ne pas être satisfait de ce qu’il a vu. Pourtant, Pei n’est pas dissuadé et est déterminé à faire tomber les barrières qui séparent les utilisateurs d’applications de messagerie Android et Apple — une barrière que même Google n’a pas été en mesure de toucher avec sa campagne de pression « Get the message ».

Nothing Chats propose actuellement une messagerie unique, des chats de groupe, des indicateurs de frappe en direct, le partage de médias en pleine résolution et des notes vocales. L’application est actuellement en phase bêta et promet des améliorations et des fonctionnalités supplémentaires telles que les accusés de réception, les réactions aux messages et les réponses à l’avenir.

Pour l’utiliser, il vous suffit de vous connecter à l’aide de votre nom d’utilisateur Apple ID ou de créer un nouveau compte pour commencer à profiter de l’expérience transparente de l’envoi et de la réception de messages à travers des bulles bleues.

Construit sur la plateforme Sunbird, Nothing Chats assure le chiffrement de bout en bout de tous les messages, garantissant ainsi la plus grande confidentialité. L’architecture de Sunbird facilite l’envoi sécurisé des messages sans stocker de données à aucun moment de la transmission.

Disponibilité de l’application

L’application Nothing Chats sera disponible en France, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne pour les utilisateurs disposant d’un Phone (2). Vous pouvez télécharger l’application Nothing Chats sur le Play Store à partir de vendredi.

Pour les utilisateurs qui attendent avec impatience que Nothing Chats soit disponible dans d’autres endroits, la société a déclaré qu’elle travaillait activement à l’élargissement de sa disponibilité.

Il s’agit d’une approche très intéressante pour résoudre le problème de la messagerie tel qu’il existe actuellement. Des applications comme Sunbird et Beeper existent depuis un certain temps et ont fourni des solutions de contournement pour obtenir iMessage sur Android. Ce que Carl fait, en prenant la technologie d’une application tierce existante et en l’intégrant dans une application de messagerie tierce, est quelque chose que l’on n’a pas vu d’autres entreprises essayer pour briser le verrouillage d’iMessage.

J’espère que cela contribuera à entretenir la conversation et à faire évoluer les choses. Même si je doute qu’Apple accepte de prendre en charge RCS dans son application de messagerie. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur l’évolution de l’application sur le site Nothing.