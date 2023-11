WhatsApp ajoute un nouveau moyen de discuter vocalement avec de grands groupes

by

WhatsApp lancera dans les prochaines semaines une nouvelle fonctionnalité de discussion vocale, conçue pour réduire les perturbations liées aux appels vocaux au sein de grands groupes. La fonctionnalité a été repérée précédemment en version bêta, mais WhatsApp a maintenant officialisé la nouvelle.

Bien qu’il soit possible depuis longtemps de passer des appels vocaux sur WhatsApp avec un maximum de 32 participants, la nouvelle fonction de discussion vocale fonctionne un peu différemment. Les participants au groupe ne seront pas automatiquement appelés lorsqu’une discussion vocale commencera ; ils recevront une notification push et une bulle dans leur discussion leur permettra de se joindre à l’appel.

Pour démarrer une discussion vocale :

Ouvrez la discussion de groupe à partir de laquelle vous voulez démarrer une discussion vocale.

Appuyez sur dans le coin supérieur droit de l'écran.

Appuyez sur Démarrer une discussion vocale.

Une fois la discussion vocale commencée, les commandes d’appel seront accessibles depuis le haut de la discussion, sans pour autant empêcher les participants d’envoyer des messages texte en même temps. Comme les autres messages personnels de WhatsApp, les discussions vocales sont chiffrées de bout en bout et peuvent être rejointes par 32 participants au maximum.

Un déploiement dans les semaines à venir

Les discussions vocales seront déployées sur iOS et Android dans les semaines à venir. Le déploiement commencera par les discussions de groupes plus importants, comptant entre 33 et 128 participants, selon la page de WhatsApp consacrée à cette fonctionnalité, de sorte que tous les membres d’un groupe donné ne pourront pas se joindre à une discussion vocale en même temps.

On peut supposer que les groupes comptant moins de 33 utilisateurs n’ont pas été privilégiés, car ils peuvent utiliser la fonction existante d’appels vocaux de groupe de WhatsApp.

Le plein de nouveautés

Ces derniers mois, WhatsApp a activement ajouté diverses fonctionnalités à sa plateforme. Elle a récemment lancé la possibilité pour les utilisateurs de gérer deux comptes simultanément et a introduit la prise en charge des Passkeys sur Android. En outre, elle a amélioré l’expérience d’achat en introduisant les « flux », qui permettent aux utilisateurs d’effectuer des tâches telles que la sélection d’un siège d’avion ou la prise de rendez-vous sans quitter l’application.

Cette publication fait suite à l’annonce faite par Mark Zuckerberg, PDG de Meta, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, selon laquelle les utilisateurs et les entreprises utilisent ses plateformes plus de 600 millions de fois par jour. Mark Zuckerberg a souligné la croissance de la plateforme WhatsApp Business, dont la famille d’applications et les autres revenus ont atteint 293 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 53 % par rapport à l’année précédente.