Que faire si vous renversez de l’eau sur votre ordinateur portable ?

Vous aviez un verre d’eau à côté de votre ordinateur portable et, en essayant de comprendre quelque chose sur l’écran, vous avez tendu la main et renversé par erreur de l’eau sur l’ordinateur. Il faut agir vite, car chaque seconde passée à réfléchir risque d’alourdir la facture de réparation.

La première chose à faire est d’éteindre l’ordinateur portable sans se soucier des programmes ouverts ou des tâches non sauvegardées, autrement dit de forcer l’arrêt. Toutefois, faites-le avec des mains sèches pour éviter les chocs électriques. Veillez également à ne pas vous trouver dans l’eau.

Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant cinq à dix secondes jusqu’à ce que l’écran devienne noir et que vous n’entendiez plus le ventilateur de refroidissement. Cela réduit les risques de court-circuit. N’essayez pas d’éteindre votre ordinateur portable correctement, car, dans certains cas, cela peut prendre jusqu’à une minute, et nous n’avons pas ce temps à perdre. Si l’ordinateur portable était déjà éteint lorsque vous avez renversé de l’eau, ne le rallumez pas tant que vous n’êtes pas sûr qu’il est sec.

Débranchez ensuite le câble d’alimentation de votre ordinateur portable et de tous les autres périphériques, tels que la souris, le clavier, le lecteur de cartes, le pilote de stockage externe, le moniteur secondaire, etc.

Retournez l’ordinateur portable et retirez le panneau arrière.

Une fois que vous avez rapidement éteint votre ordinateur portable et débranché tous les accessoires, mettez-le à l’envers sur une serviette ou un chiffon absorbant. Cette opération permet d’évacuer la majeure partie de l’eau qui a pénétré dans l’ordinateur portable par les minuscules ouvertures situées autour des touches.

Si cette opération est plus facile avec un ordinateur portable dont le couvercle pivote à 180 degrés, vous devrez peut-être utiliser une pile de livres ou le coin d’une table pour placer les ordinateurs portables ordinaires à un angle tel que le clavier se trouve sur la serviette et que l’écran pend vers le bas. Faites très attention en procédant ainsi ; ne laissez pas l’ordinateur portable glisser.

Au fur et à mesure que l’ordinateur portable se vide, débranchez sa batterie afin d’éviter tout dommage causé par l’eau. Si votre ordinateur portable est équipé d’une batterie amovible, appuyez sur le loquet situé sur le panneau arrière et retirez-la immédiatement. Toutefois, si la batterie de votre ordinateur portable est cachée sous la plaque arrière, vous devez la retirer pour déconnecter la cellule de la batterie. Si vous n’êtes pas à l’aise pour déconnecter la batterie, il vous suffit de dévisser la plaque arrière et de la mettre de côté, ce qui permettra à l’ordinateur portable de sécher à l’air libre. Idéalement, vous devriez laisser votre appareil dans cette position pendant au moins une journée.

Au bout d’une journée, remettez tout en place et apportez l’ordinateur portable au centre de service le plus proche. Laissez les professionnels effectuer d’autres diagnostics pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Détachez les composants internes

Si vous avez une certaine expérience de l’entretien d’un ordinateur, que vous avez peut-être installé de la mémoire vive dans votre PC ou que vous avez opéré avec succès votre ordinateur portable, je vous recommande de retirer la batterie et les autres composants internes, tels que la mémoire vive, le disque dur et l’unité de traitement, car même la plus petite goutte d’eau peut les rendre inutilisables.

Examinez soigneusement ces pièces, surtout si ce que vous avez renversé n’était pas constitué à 100 % d’eau. Absorbez l’eau à l’aide d’un chiffon en microfibres si vous voyez des parties humides. Utilisez un coton-tige pour essuyer les coins difficiles. À ce stade, laissez tout sécher pendant au moins une journée. Si possible, placez l’installation dans un endroit chaud et non humide, ou sinon, laissez-la dans votre chambre avec le chauffage allumé pendant une journée.

Une fois que tout est propre et sec, remettez les pièces en place sur la carte mère, vissez la plaque arrière et essayez de la rallumer. Si les méthodes mentionnées ici ne fonctionnent pas, en fonction de la gravité du dégât des eaux, et que votre ordinateur portable ne s’allume pas, envisagez de vous rendre dans un centre de service.

Évitez le sèche-cheveux ou le seau de riz

Bien que j’ai énuméré des méthodes pour sauver votre ordinateur portable en cas de déversement, il y a certaines choses qui ne vous aideront pas autant que vous le pensez. Tout d’abord, vous ne devez jamais utiliser un sèche-cheveux sur un appareil, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’un ordinateur portable, car sa chaleur peut faire plus de mal que de bien. De plus, vous ne devez pas laisser votre ordinateur portable au soleil, car cela pourrait chauffer les composants, tels que la batterie, la mémoire vive et l’unité centrale, au-delà de leur limite de température de fonctionnement, ce qui pourrait l’endommager.

Ranger votre appareil dans un seau de riz ne sert à rien non plus. En fait, si les grains de riz se coincent dans les petites ouvertures, comme les ports USB-A d’un ordinateur portable Windows ou les ports USB-C d’un MacBook, vous devrez peut-être les faire remplacer.

Si vous essayez de nettoyer les composants internes, ne vaporisez pas ou ne versez pas d’alcool isopropylique directement dessus. Versez plutôt le liquide sur le chiffon en microfibres ou le coton-tige et frottez doucement la zone concernée. Enfin, même si votre ordinateur portable est résistant aux éclaboussures ou à l’eau, ne l’allumez pas au milieu du processus de séchage juste pour voir s’il fonctionne.